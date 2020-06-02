В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков

Кировский районный суд Петербурга вынес решение об аресте двух мужчин, обвиняемых в изнасилованиях подростков. Накануне был арестован еще один фигурант.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, срок меры пресечения - до 30 июля.

Мужчин подозревают в насильственных действиях сексуального характера, а также половом сношении с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Всего в деле четверо фигурантов, пострадавшими проходят восемь человек, самому младшему из них 15 лет, старшему - 18.

По версии следствия, группа развращала подростков с 2013 года. В квартирах, где живут обвиняемые, обнаружены порнографические материалы.