На Кубани накажут организаторов нелегального детского праздника

В станице Каневской Краснодарского края 1 июня около лицея прошел несанкционированный праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Об этом сообщили на официальной странице администрации населенного пункта в Instaram.

Ранее в соцсетях опубликовали фото с утренника. На кадрах видно, что во дворе собрались семьи с маленькими детьми. Мероприятие вели аниматоры. Все находились без масок.

"На все рекомендации о нарушении режима карантина граждане не реагировали. В отношении организаторов и участников мероприятия составлены протоколы об административном правонарушении, наказание по которым определит суд", - прокомментировали ситуацию в администрации станицы.

По решению властей Кубани режим карантина в крае продлен до 6 июня. При этом сохраняются все ограничительные меры - в общественных местах жителям необходимо строго соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски и перчатки. Любые массовые мероприятия на протяжении этого периода запрещены.