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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео задержания украинского военного на границе с Крымом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Пограничное управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания и допроса военнослужащего Вооруженных сил Украины, который был задержан в состоянии алкогольного опьянения при незаконном пересечении российско-украинской границы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как военный быстрой и нетвердой походкой идет вдоль железнодорожных путей, что ведут из херсонского села Сиваш в сторону России. В этот момент прогуливающегося задерживают.

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Как позже рассказал нарушитель, он проходит службу в 95-й бригаде 13-го батальона Десантно-штурмовых войск Украины. В Херсонскую область был отправлен три месяца назад для охраны административного кордона с крымским полуостровом. В его задачи входила охрана железнодорожного моста и дамбы. Но день инцидента 29 мая у Добринского был выходным.

- В 10-11 часов вечера я пошел в село Сиваш за сигаретами, где на остановке встретил компанию местных, которые распивали алкоголь, - сказал задержанный. - Они меня позвали, и я начал с ними выпивать...

После общения жители дали военному пакет с наркосодержащей коноплей, после чего он решил продолжить свои приключения уже на территории сопредельного государства.

- Дошел до моста, где на посту стоял мой товарищ. Он со мной не пошел, а я двинулся вперед, - рассказал военный. - Идя по дамбе, спускался к воде, шел вправо, влево, садился на рельсы. Увидел двух вооруженных людей, которые направлялись в мою сторону. Я помахал им рукой и сказал: "Привет, не стреляйте, я без оружия, пришел с миром". После чего я сел на рельсу, и они пришли - меня задержали. Я не давал сжать руки, чтобы не надели на меня наручники.

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Задержанный заявил, что сопротивления сотрудникам пограничного управления УФСБ он не оказывал и не имеет к ним никаких претензий.

В пограничном управлении ФСБ России по РК уточнили, что при себе у украинца не было никаких документов. Зато во время личного досмотра у него были изъяты наркотические вещества растительного происхождения. По факту незаконного пересечения российской госграницы возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322. Сам мужчина уверяет, что решил перейти границу сугубо добровольно, находясь "под градусом".

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