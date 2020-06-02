Школам Крыма поручили подготовиться к дистанционному обучению с сентября

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил администрациям школ подготовиться к дистанционному обучению в новом учебном году.

Власти РК пообещали обеспечить планшетами и смартфонами 63 школьника, чтобы они смогли в случае необходимости продолжить учиться дистанционно.

- Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном формате, и мы вернемся к нормальной жизни, но давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос по этим 63 детям на этой неделе, - сказал Аксенов.

В Крыму из-за пандемии коронавируса уроки в школах, колледжах, вузах, учреждениях дополнительного образования с начала апреля и до окончания учебного года проводились в дистанционном режиме. Праздник последнего звонка в школах полуострова прошел 22 мая в формате телеэфира на телеканале "Первый Крымский".