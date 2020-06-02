Суд принудительно отправил в обсерватор приехавшего с Украины крымчанина

Джанкойский районный суд удовлетворил исковое заявление Роспотребнадзора о принудительном помещении в обсерватор приехавшего с Украины жителя Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба Управления судебного департамента в Республике Крым.

52-летний крымчанин вернулся на полуостров накануне, и ему сразу же вручили постановление Главного государственного санитарного врача по Джанкою о необходимости изоляции в обсерваторе в Евпатории.

- Но от проживания в условиях обсерватора он отказался, - рассказали в судебном департаменте. - На стадии подготовки к судебному разбирательству административному ответчику был назначен государственный адвокат. Во время суда тот настаивал на том, что мужчина готов соблюдать режим самоизоляции по месту своей регистрации.

Но суд удовлетворил требования Роспотребнадзора о принудительной изоляции в обсерватор с момента пересечения госграницы России. Такое решение принято исходя из того, что мужчина может подвергнуть опасности заражения коронавирусом себя и окружающих.

Напомним, все приезжающие на полуостров из-за границы крымчане, а также жители других субъектов РФ в обязательном порядке помещаются на две недели в обсерватор. Их пребывание там оплачивается за счет бюджета РК.