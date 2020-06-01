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01.06.2020 10:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму отменили плату за обсерваторы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов не продлил на июнь норму, которая обязывала бы прибывающих в республику без уважительной причины россиян из других регионов самостоятельно оплачивать двухнедельное пребывание в обсерваторах. Об этом свидетельствует очередная редакция указа главы региона о введении в Крыму режима повышенной готовности.

Фото: iStock
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Ранее Аксенов заявил, что обсерваторы на территории республики сделают платными для тех, кто приехал в Крым "по своим личным вопросам". Затем он внес соответствующих изменения в указанный выше указ: в частности, приезжий, помещенный в обсерватор, должен был помимо пребывания в нем оплачивать лабораторное исследование на COVID-19. При этом отмечалось, что расходы обсерватора на содержание командировочных лиц должны оплачиваться работодателем.

Как уточнил директор обсерватора, работающего на базе санатория "Прибой", Николай Папенин, сейчас все места в учреждении заняты, и пребывание всех его постояльцев оплачивает бюджет республики. В мае ни с одного человека плата за проживание и питание в санатории не взималась.

Теперь же Аксенов обязал с 1 июня уполномоченные органы власти обеспечить двухнедельную самоизоляцию всех, кто прибывает на территорию республики.

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