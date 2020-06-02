Ученые из Астрахани запатентовали десерты из чешуи рыб

Ученые Астраханского технического госуниверситета разработали технологию приготовления зеркальной глазури для десертов на основе акваколлагена из рыбьей чешуи. Новый продукт предназначен для кондитерских изделий с пониженной калорийностью.

"Уникальность зеркальной глазури заключается в высокой отражающей способности, которая достигается использованием в составе желатина и акваколлагена. Именно структурообразователь белковой природы на основе коллагена позволяет создать привлекательную поверхность десертов, в которой предметы отражаются как в зеркале", - рассказали в АТГУ.

При этом разработчики новых рецептов утверждают, что акваколлаген - уникальный продукт, который позволяет поддержать молодость, здоровье и красоту кожи на долгие годы. Он хорошо усваивается организмом и не имеет сопутствующих запахов и привкусов.

Пока научные сотрудники университета Олеся Якубова, Аделя Бекешева и Любовь Сотникова запатентовали четыре вида десертов: "Ягодное желе с рыбным желатином", ягодное желе "Компоте", "Кондитерская желейная глазурь" и "Яблочно-смородиновый самбук с рыбным желатином".