В Краснодаре бар оштрафуют за "карантинную вечеринку"

В Краснодаре полиция завершила проверку по факту организации "карантинной вечеринки", которая состоялась в баре "Архитектор" 31 мая. Об этом сообщили в администрации кубанской столицы.

По результатам этой проверки сотрудникам заведения и его владельцу грозит штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей. На них составлен протокол об административном нарушении, а материалы дела направлены в суд, который должен принять окончательное решение о наказании.

Как уже писала "РГ", скандальное видео, на котором запечатлена вечеринка в баре "Архитектор", появилось в соцсетях и немедленно вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

Глава Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на проведение "карантинной вечеринки" в баре. Во время заседания Оперативного штаба Краснодара мэр назвал ситуацию "вопиющим фактом" и попросил правоохранителей в ней разобраться.

"В баре "Архитектор" допустили вечеринку, сами себя еще и пропиарили, выложили информацию в соцсети, - сказал Евгений Первышов. - Вот такие вечеринки оставляют неприятный отпечаток, поэтому необходимо принять достаточно жесткие меры в этой части".

После этого Управление МВД по городу начало проводить проверку в отношении бара и его сотрудников.

В мэрии сообщили также, что подобные инциденты происходят в городе не впервые. Например, 18 мая один из кальян-баров Краснодара провел вечеринку с участием нескольких человек, нарушив режим карантина. В итоге с организацией был расторгнут договор аренды.