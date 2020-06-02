На Урале СК начал проверку смерти подозреваемого при штурме квартиры

Обстоятельствами, при которых бойцы СОБР применили оружие и смертельно ранили подозреваемого, заинтересовался Следственный комитет Свердловской области

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 1 июня во время штурма квартиры в доме на улице Рассветной в Екатеринбурге скончался молодой мужчина: его подозревали в разбойном нападении на магазин.

Как рассказали "РГ" пресс-службе регионального управления Росгвардии, правонарушитель оказал активное сопротивление и нанес травмы сотруднику полиции, который пытался его задержать. Силовики пытались договориться с парнем, но безрезультатно - не помогло и участие отца подозреваемого, который в это время находился в квартире.

"Сотрудники СОБР увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью правоохранителей, было принято решение открыть огонь", - пояснили в областном управлении Росгвардии.

Мужчина скончался на месте от огнестрельных ранений.

СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку: опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда. Анализируется должностная документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур.

"Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения обстоятельств случившегося", - подчеркнули в следственном ведомстве.

Между тем областной уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет в связи с гибелью подозреваемого. "Мы будем отслеживать эту историю до конца, даже если он (застреленный) виноват", - пояснила она.