Регистрационных знаков с кодом региона "666" не будет

Возможность появления на автомобиле такого мистического набора цифр кого-то испугала, а кого-то возмутила. Однако в ГИБДД Свердловской области поспешили всех успокоить и заявили, что код "666" никому присваивать не будут. Номеров с кодом 196 хватит не на один год, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. На сегодняшний день в регионе действуют автомобильные номера с кодом "66", "96" и "196".
О поправках в приказ МВД № 766, которые позволяют дополнительно к коду региона добавлять в начале любую цифру от 1 до 9, "РГ" писала еще в феврале. До сих пор в качестве первой цифры можно было использовать только "1" или "7". Расширение кода региона до трех цифр увеличит емкость номеров.
Когда к номеру добавляли "1" и "7", то исходили из того, что это самые узкие цифры, которые не требуют увеличения поля, в котором печатается код региона. Но сейчас МВД на практике проверило, что даже широкие цифры влезают в выделенное пространство. Как сообщил корреспонденту "РГ" один из сотрудников Госавтоинспекции МВД России, "передо мной на столе лежит знак с кодом региона "444", и все прекрасно помещается". Цифра "4" - самая широкая из всех, что используются в регистрационных знаках. То есть изменений в ГОСТ по регистрационным знакам для введения в действие этого приказа не потребуется. Код "44" - это Кострома. Так что стоит ожидать появления там автомобилей, в знаках которых появится "444" в коде региона.
При росте числа автомобилей количество номеров с одним кодом региона как-то быстро исчерпывается. Под каждым кодом возможно 1,78 миллиона комбинаций номеров. В столице зарегистрировано около 4,7 миллиона автомобилей. При этом используются коды "77", "97", "99", "177", "197", "199", "777", "799". Несложно посчитать, что на весь транспорт такого количества номеров вполне хватит.
Да, в столице возникали ситуации с дефицитом номеров. Поэтому вводились дополнительные цифры в знаке. Но после того, как появилась возможность сохранять при покупке автомобиля прежний номер, а также использовать номера, которые вышли из употребления, проблема с дефицитом отпала.
Как пояснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, поправки в приказ были необходимы для того, чтобы исключить из перечня регионов те, которые перестали существовать после объединения. Поэтому приказ привели в соответствие с действующим федеративным делением, а заодно и расширили количество возможных комбинаций номеров для регионов. Не из-за того, что возник дефицит знаков, а с заделом на будущее, чтобы его не возникло вообще.
Надо сказать, что производители знаков не уверены в том, что любая цифра влезет в отведенное для региона поле. Некоторые утверждают, что для выдавливания широких цифр потребуется более толстая пластина, что приведет к удорожанию госномера. Но в ГИБДД так не считают.
Напомним, что с 1 января вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. В соответствии с ним понятия "госномер" и "регистрационный знак" теперь разделены. ГИБДД присваивает госномер и выдает знак, если собственник транспорта зарегистрирован в том же регионе, где он ставит на учет машину. А если он зарегистрирован в другом регионе, то ГИБДД присваивает номер, а знак автовладелец должен изготовить самостоятельно в организации, которая этим занимается. Так что в этом случае стоимость знака МВД не беспокоит.
При этом федеральная антимонопольная служба установила предельную стоимость комплектов номеров. Для автомобиля это не более 2 тысяч рублей. А для мотоциклов - 1500 рублей.
Надо сказать, что некие предпосылки для появления дефицита номеров также создал этот вступивший в силу закон. Ведь автовладельцы, согласно ему, получают номера с кодом региона, в котором проживают. То есть житель Твери не может получить знаки с кодом региона Москвы.
Рассмотрим несколько ситуаций. Житель Твери купил новую машину в Москве и решил тут же в Москве поставить ее на учет в ГИБДД. Автомобиль ему зарегистрируют, но присвоят номер с кодом Тверской области - "69" или "169". Знак с таким номером он должен будет купить в организации, которая изготавливает эти металлические пластины.
Или он купил в Москве автомобиль со столичным номером, приехал на нем в Тверь и зарегистрировал в ГИБДД на себя. В этой ситуации в ГИБДД в Твери ему присвоят номер и выдадут знак с кодом Тверского региона. Других вариантов не дано. Сохранить за собой номер с московским кодом региона у него не будет возможности.
Таким образом старый номер вернется в базу московских номеров. Но в конечном итоге такая процедура требует выделения дополнительных номеров под машины из другого региона, чего до 1 января этого года не требовалось. В любом случае, пока запаса номеров хватает.