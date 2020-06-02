Регистрационных знаков с кодом региона "666" не будет

Госавтоинспекция может присваивать автомобилям номера с трехзначным кодом региона. При этом первая цифра может быть любой. Соответствующие поправки в приказ МВД № 766 вступили в силу еще 8 апреля. А шум вокруг этого разгорелся только сейчас. Журналисты заметили, что в Свердловской области ГИБДД сможет присваивать номера с кодом "666".

Теперь первая цифра в коде может быть не только 1 или 7, а любая - от 1 до 9. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Возможность появления на автомобиле такого мистического набора цифр кого-то испугала, а кого-то возмутила. Однако в ГИБДД Свердловской области поспешили всех успокоить и заявили, что код "666" никому присваивать не будут. Номеров с кодом 196 хватит не на один год, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. На сегодняшний день в регионе действуют автомобильные номера с кодом "66", "96" и "196".

О поправках в приказ МВД № 766, которые позволяют дополнительно к коду региона добавлять в начале любую цифру от 1 до 9, "РГ" писала еще в феврале. До сих пор в качестве первой цифры можно было использовать только "1" или "7". Расширение кода региона до трех цифр увеличит емкость номеров.

Когда к номеру добавляли "1" и "7", то исходили из того, что это самые узкие цифры, которые не требуют увеличения поля, в котором печатается код региона. Но сейчас МВД на практике проверило, что даже широкие цифры влезают в выделенное пространство. Как сообщил корреспонденту "РГ" один из сотрудников Госавтоинспекции МВД России, "передо мной на столе лежит знак с кодом региона "444", и все прекрасно помещается". Цифра "4" - самая широкая из всех, что используются в регистрационных знаках. То есть изменений в ГОСТ по регистрационным знакам для введения в действие этого приказа не потребуется. Код "44" - это Кострома. Так что стоит ожидать появления там автомобилей, в знаках которых появится "444" в коде региона.

При росте числа автомобилей количество номеров с одним кодом региона как-то быстро исчерпывается. Под каждым кодом возможно 1,78 миллиона комбинаций номеров. В столице зарегистрировано около 4,7 миллиона автомобилей. При этом используются коды "77", "97", "99", "177", "197", "199", "777", "799". Несложно посчитать, что на весь транспорт такого количества номеров вполне хватит.

Под каждым кодом возможно 1,78 миллиона комбинаций номеров. В столице зарегистрировано 4,7 миллиона автомобилей и действует 8 кодов

Да, в столице возникали ситуации с дефицитом номеров. Поэтому вводились дополнительные цифры в знаке. Но после того, как появилась возможность сохранять при покупке автомобиля прежний номер, а также использовать номера, которые вышли из употребления, проблема с дефицитом отпала.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Гос­автоинспекции, поправки в приказ были необходимы для того, чтобы исключить из перечня регионов те, которые перестали существовать после объединения. Поэтому приказ привели в соответствие с действующим федеративным делением, а заодно и расширили количество возможных комбинаций номеров для регионов. Не из-за того, что возник дефицит знаков, а с заделом на будущее, чтобы его не возникло вообще.

Надо сказать, что производители знаков не уверены в том, что любая цифра влезет в отведенное для региона поле. Некоторые утверждают, что для выдавливания широких цифр потребуется более толстая пластина, что приведет к удорожанию госномера. Но в ГИБДД так не считают.

Напомним, что с 1 января вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. В соответствии с ним понятия "госномер" и "регистрационный знак" теперь разделены. ГИБДД присваивает госномер и выдает знак, если собственник транспорта зарегистрирован в том же регионе, где он ставит на учет машину. А если он зарегистрирован в другом регионе, то ГИБДД присваивает номер, а знак автовладелец должен изготовить самостоятельно в организации, которая этим занимается. Так что в этом случае стоимость знака МВД не беспокоит.

При этом федеральная антимонопольная служба установила предельную стоимость комплектов номеров. Для автомобиля это не более 2 тысяч рублей. А для мотоциклов - 1500 рублей.

Надо сказать, что некие предпосылки для появления дефицита номеров также создал этот вступивший в силу закон. Ведь автовладельцы, согласно ему, получают номера с кодом региона, в котором проживают. То есть житель Твери не может получить знаки с кодом региона Москвы.

Рассмотрим несколько ситуаций. Житель Твери купил новую машину в Москве и решил тут же в Москве поставить ее на учет в ГИБДД. Автомобиль ему зарегистрируют, но присвоят номер с кодом Тверской области - "69" или "169". Знак с таким номером он должен будет купить в организации, которая изготавливает эти металлические пластины.

Или он купил в Москве автомобиль со столичным номером, приехал на нем в Тверь и зарегистрировал в ГИБДД на себя. В этой ситуации в ГИБДД в Твери ему присвоят номер и выдадут знак с кодом Тверского региона. Других вариантов не дано. Сохранить за собой номер с московским кодом региона у него не будет возможности.

Таким образом старый номер вернется в базу московских номеров. Но в конечном итоге такая процедура требует выделения дополнительных номеров под машины из другого региона, чего до 1 января этого года не требовалось. В любом случае, пока запаса номеров хватает.