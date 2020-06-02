Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Речь идет о предложении Минтранса легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы. По ваучеру можно совершить поездку, также он дает право перевозчику начислять на личный счет пассажира эквивалент денег, который можно использовать в будущем. Изменения в договор с клиентом планируется разрешить вносить только в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или режима повышенной готовности. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, в том числе в Воздушный кодекс.

Но в Роспотребнадзоре, как пишет РБК, считают, что подготовленный Минтрансом проект постановления разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Это нарушает права потребителей. У ведомства также есть и другие замечания. В частности, предложение пассажирам выбрать другую дату по уже выбранному маршруту может принуждать клиентов вовсе отказаться от поездки. И тогда им уже никто никаких денег за билет не вернет. А что делать, если стоимость поездки сильно вырастет, не найдется подходящего рейса или перевозчик обанкротится? Нет и экономических обоснований срока в три года, в течение которого перевозчики могут не возвращать деньги пассажирам.

Роспотребнадзор считает, что в документе должны быть отражены все возможные гарантии для пассажиров по исполнению перевозчиком своих обязательств.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре "Российской газете" сообщили, что ведомство считает важным закрепление механизмов, гарантирующих возврат средств потребителям.