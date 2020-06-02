Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Новости

Волонтеры получат новую награду от президента РФ 20:11
Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
02.06.2020 19:51
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова. По информации издания, в Минтрансе подтвердили получение обращения.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Речь идет о предложении Минтранса легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы. По ваучеру можно совершить поездку, также он дает право перевозчику начислять на личный счет пассажира эквивалент денег, который можно использовать в будущем. Изменения в договор с клиентом планируется разрешить вносить только в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или режима повышенной готовности. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, в том числе в Воздушный кодекс.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Какую компенсацию получат пассажиры отложенных авиарейсов

Но в Роспотребнадзоре, как пишет РБК, считают, что подготовленный Минтрансом проект постановления разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Это нарушает права потребителей. У ведомства также есть и другие замечания. В частности, предложение пассажирам выбрать другую дату по уже выбранному маршруту может принуждать клиентов вовсе отказаться от поездки. И тогда им уже никто никаких денег за билет не вернет. А что делать, если стоимость поездки сильно вырастет, не найдется подходящего рейса или перевозчик обанкротится? Нет и экономических обоснований срока в три года, в течение которого перевозчики могут не возвращать деньги пассажирам.

Роспотребнадзор считает, что в документе должны быть отражены все возможные гарантии для пассажиров по исполнению перевозчиком своих обязательств.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре "Российской газете" сообщили, что ведомство считает важным закрепление механизмов, гарантирующих возврат средств потребителям.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правительство Роспотребнадзор Правила авиаперевозок

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии