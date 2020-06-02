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02.06.2020 20:38
Рубрика: Спорт

Следующий сезон РПЛ стартует в начале августа

Текст: Максим Домчев
Следующий чемпионат России по футболу начнется в начале августа. Также в РПЛ объяснили почему нынешний чемпионат завершится 22 июля.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня, а завершится 22 июля. Такое решение обусловлено тем, что до 3 августа в УЕФА нужно предоставить список участников еврокубков. Формально нынешний чемпионат можно было бы завершить 2 августа, однако на начало последнего месяца нынешнего лета уже запланирован старт нового сезона.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Опубликован календарь матчей РПЛ до конца сезона

"В таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона. Его мы планируем начать уже в начале августа", - говорится в сообщении на сайте лиги.

С учетом того, что на лето 2021 года перенесен чемпионат Европы, то в календаре соревнований остается не так уж много игровых дней и начинать сезон позже не представляется возможным из-за климатических особенностей нашей страны.

"Из-за климатических условий в России невозможно проводить матчи с середины декабря по середину февраля, чтобы компенсировать уменьшение игровых дней. Поэтому необходимо начать следующий сезон как можно раньше", - говорится в сообщении.

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