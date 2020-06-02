Средняя зарплата в описании вакансий за май выросла на 7 процентов

Рынок труда понемногу восстанавливается от шока, последовавшего за распространением пандемии коронавируса в России, свидетельствуют данные сервисов по подбору работы.

"Количество вакансий в мае выросло на 6% по сравнению с апрелем, средняя предлагаемая зарплата за тот же период увеличилась на 4% и составила 42 тысячи рублей", - сообщают аналитики сервиса "Авито Работа".

Они отмечают, что максимальный спрос на трудовые ресурсы предъявляют организации строительной, производственной и транспортно-логистической отраслей.

Несколько иначе обстоит дело на рынке труда для "белых воротничков". Как рассказали "РГ" в пресс-службе рекрутингового сервиса Headhunter, средняя зарплата, указанная при описании вакансий, в мае достигла 49 тысяч рублей, что на 7% выше апрельского показателя и на 13% превышает данные мая 2019 года. Однако при этом свободных ставок стало меньше. Сокращение составило 20% и относительно предыдущего месяца, и относительно того же периода прошлого года.