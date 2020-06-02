Врачи выявили наиболее эффективные средства защиты от коронавируса

Новое исследование специалистов из Школы медицины UNC и Школы глобального общественного здравоохранения UNC Gillings в США показало, какие способы защиты от COVID-19 наиболее эффективны с точки зрения специфики распространения вирусной инфекции.

Согласно последним данным, вирус в первую очередь "оседает" в полости носа. Так, рецептор ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки, более распространен на слизистой оболочке носа и гораздо меньше его на поверхности клеток нижних дыхательных путей (в легких). Это делает клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей более восприимчивыми к инфекции.

Чтобы уберечь легкие от SARS-CoV-2, необходимо, в первую очередь, защитить нос.

- Если нос является доминирующим исходным местом, откуда инфекция может распространяться в легкие, то для защиты от COVID-19 действительно надо носить маску, а также использовать любые терапевтические стратегии, которые уменьшают вероятность присутствия вируса в носу. К последним относятся, например, противовирусные спреи для носа, - отметил доктор медицинских наук, профессор Джеймс Моезер.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев посоветовал использовать для защиты от COVID-19 оксолиновую мазь. Ею нужно смазывать нос, закладывая внутрь полости небольшое количество противовирусного средства. Мазь следует наносить перед выходом на улицу и обновлять в течение дня.