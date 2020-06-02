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02.06.2020 12:09
Рубрика: Власть

В ГД назвали непоследовательной идею Киева о переговорах по Донбассу без РФ

Озвученная вице-премьером Украины Алексеем Резниковым идея провести переговоры по Донбассу в "будапештском формате" без участия России свидетельствует о несостоятельности и непоследовательности украинских властей, до сих пор не выполнивших минские соглашения. Об этом заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Ранее Резников объяснил свою позицию тем, что Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.

"Понятно, что это глупость и бред, - заявил Чепа в беседе с РИА Новости. - Россия не нападала ни на какую Украину. Это были последствия государственного переворота, который произошел в результате очередной майданной революции на Украине. И это внутренняя гражданская война".

Депутат также напомнил, что главное сейчас - установление мира в Донбассе и, соответственно, выполнение минских соглашений. При этом, как отмечает Чепа, все заявления Киева лишь остаются заявлениями, "мира не происходит - продолжаются обстрелы".

"Я думаю, что это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли?" - подчеркивает депутат. По мнению Чепы, призывы у другим переговорам лишь подтверждают несостоятельность Киева. "Есть договоренности, которые не выполняются. Поэтому всем этим заявлениям - грош цена", - заключил политик.

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