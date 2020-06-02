В ГД назвали непоследовательной идею Киева о переговорах по Донбассу без РФ

Озвученная вице-премьером Украины Алексеем Резниковым идея провести переговоры по Донбассу в "будапештском формате" без участия России свидетельствует о несостоятельности и непоследовательности украинских властей, до сих пор не выполнивших минские соглашения. Об этом заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Резников объяснил свою позицию тем, что Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.

"Понятно, что это глупость и бред, - заявил Чепа в беседе с РИА Новости. - Россия не нападала ни на какую Украину. Это были последствия государственного переворота, который произошел в результате очередной майданной революции на Украине. И это внутренняя гражданская война".

Депутат также напомнил, что главное сейчас - установление мира в Донбассе и, соответственно, выполнение минских соглашений. При этом, как отмечает Чепа, все заявления Киева лишь остаются заявлениями, "мира не происходит - продолжаются обстрелы".

"Я думаю, что это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли?" - подчеркивает депутат. По мнению Чепы, призывы у другим переговорам лишь подтверждают несостоятельность Киева. "Есть договоренности, которые не выполняются. Поэтому всем этим заявлениям - грош цена", - заключил политик.