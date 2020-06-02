В Кремле обещали обеспечить безопасность граждан России в США

Граждане России в США при необходимости могут обратиться в дипучреждения, если им нужна будет защита в ситуации с охватившими Штаты беспорядками.

"В США действуют российские дипломатические учреждения, загранучреждения и, конечно, в случае, если граждане будут нуждаться в каких-то мерах защиты, она будет обеспечиваться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним также, что вчера лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону, но тема беспорядков в Америке не затрагивалась.