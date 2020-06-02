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02.06.2020 13:21
Рубрика: Власть

Песков: "Остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции

Текст: Кира Латухина
К 1 июля эпидемиологическая ситуация с коронавирусом значительно улучшится, и ее "остатки" не скажутся негативно на явке граждан при голосовании по поправкам к Конституции.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Решение было принято, дата была предложена вчера членами рабочей группы и назначена президентом", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"И мы констатируем, как уже говорили, что постепенно эпидемиологическая ситуация улучшается, - сказал представитель Кремля. - Вы видите на улицах всей страны все больше и больше людей". "В целом ситуация по России имеет тенденцию к стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма", - также оценил он.

С большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель, а вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что это еще два карантинных периода, два по две недели, есть надежда, что ситуация существенно улучшится, заметил Песков. "Поэтому мы не думаем, что эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19 Изменения в Конституцию РФ

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