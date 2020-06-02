В Минздраве рассказали, когда Россия вернется к привычной жизни

Наша жизнь вернется в привычное русло, когда ситуация с коронавирусной инфекцией станет управляемой, как это происходит с любой инфекцией, - считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Для того, чтобы контролировать ситуацию с COVID-19, нужно, чтобы появилось лекарство для лечения COVID-19 , а также вакцина, пояснил министр.

"Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло", - сказал Михаил Мурашко, открывая сегодня онлайн-конгресс "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

Как уже сообщала "РГ", несколько дней назад Минздрав зарегистрировал первый российский препарат прямого антивирусного действия "Авифавир". Его лечебный эффект достигается за счет нарушения механизмов размножения коронавируса, благодаря чему вирус гораздо быстрее элиминируется (удаляется) из организма больного. Препарат был разработан, прошел клинические исследования и запущен в производство в короткие сроки благодаря комплексной поддержке сразу нескольких институтов развития: проект инициировал Российский Фонд прямых инвестиций (РФПИ), а разработку метода синтеза российской молекулы препарата и его доклинические испытания поддержал также Фонд "Сколково".