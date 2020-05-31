Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал, то есть разрешил к применению в лечебной практике, первый противовирусный препарат для лечения COVID-19 , получивший название "Авифавир". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Как ранее сообщала "РГ", препарат "Фавипиравир" был разработан в Японии для лечения заболеваний, вызываемых РНК-вирусами. Во время нынешней эпидемии его начали применять в Китае и Японии для лечения COVID-19. Патент, обеспечивающий монопольное производство лекарства, истек в конце 2019 года, поэтому сейчас многие фармкомпании работают над копиями лекарства, и эта работа была ускорена из-за пандемии.

Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести препарат, стал ХимРар, проект был поддержан РФПИ.

Российский "Авифавир" с тем же действующим веществом, что и японский "Фавипиравир", успешно прошел клинические испытания в нескольких COVID-центрах (в частности, в клинике МГМА имени Сеченова, клинике МГУ). Он показал высокую эффективность при лечении больных COVID-19. После начала терапии, как показали исследования, вирус элиминируется из организма больного в среднем за четверо суток, тогда как в контрольной группе этот процесс занимал вдвое больше времени.

"Авифавир" не только первый антивирусный препарат, зарегистрированный против коронавируса в России, но и, возможно, самое многообещающее лекарство против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе "Фавипиравира" в мире", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.