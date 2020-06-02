В развитие транспортной инфраструктуры в этом и следующем году планируется направить дополнительные инвестиции до одного трлн рублей, в том числе за счет выпуска долгосрочных инфраструктурных облигаций в рамках государственно-частного партнерства.

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Меры поддержки транспортной отрасли предусмотрены в проекте Общенационального плана действий по восстановлению экономики. Согласно одной из последних версий документа, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагается выполнить опережающими темпами за четыре года вместо пяти. Всего на мероприятия нацпроекта планируется направить 4,8 трлн рублей.

4,8 трлн рублей направят до 2024 года на строительство, реконструкцию дорог и другие инфраструктурные проекты в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"

Будут реализованы намеченные ранее проекты по строительству и реконструкции дорог. В их числе строительство Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автодороги Москва - Нижний Новгород - Казань, автодороги вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты.

Предусмотрены также меры поддержки транспорта. В 2020 году предполагается дополнительно выделить на субсидирование авиаперевозок 3 млрд рублей к уже предусмотренным ранее 5,4 млрд рублей. Ранее правительство выделило 23,4 млрд рублей для поддержки российских авиакомпаний и 10,9 млрд рублей для компенсации затрат аэропортов.

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Евгений Дитрих, министр транспорта:

"Будет построено и реконструировано 3,5 тысячи км федеральных автодорог и 33 автодорожных моста. Все мосты на сети федеральных дорог к 2024 году будут приведены в нормативное состояние".