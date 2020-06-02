Меры поддержки транспортной отрасли предусмотрены в проекте Общенационального плана действий по восстановлению экономики. Согласно одной из последних версий документа, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагается выполнить опережающими темпами за четыре года вместо пяти. Всего на мероприятия нацпроекта планируется направить 4,8 трлн рублей.
Будут реализованы намеченные ранее проекты по строительству и реконструкции дорог. В их числе строительство Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автодороги Москва - Нижний Новгород - Казань, автодороги вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты.
Предусмотрены также меры поддержки транспорта. В 2020 году предполагается дополнительно выделить на субсидирование авиаперевозок 3 млрд рублей к уже предусмотренным ранее 5,4 млрд рублей. Ранее правительство выделило 23,4 млрд рублей для поддержки российских авиакомпаний и 10,9 млрд рублей для компенсации затрат аэропортов.
Евгений Дитрих, министр транспорта:
"Будет построено и реконструировано 3,5 тысячи км федеральных автодорог и 33 автодорожных моста. Все мосты на сети федеральных дорог к 2024 году будут приведены в нормативное состояние".