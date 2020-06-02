В Сети показали огромный автодом с тремя спальнями и гаражом

На базе премиум-тягача Scania R480 построили роскошный дом на колесах. Автомобиль дает полную свободу передвижения и позволяет путешествовать с максимальным комфортом.

Тягач с надстройкой создан в Нидерландах специалистами компании VAEX и предлагается за 380 000 евро, что соответствует примерно 29 500 000 рублей по нынешнему курсу.

Автомобиль окрашен в белый цвет. Такая эмаль спасает от нагрева внутреннего убранства.

Примечательно, что на стоянках кузов автодома может раздвигаться и обеспечивать дополнительное пространство. К слову, весь пассажирский отсек изготовлен из алюминия.

Внутри Scania располагаются сразу три спальни: гостевая, для хозяев, а также детей с отдельным телевизором и игровой приставкой.

Помимо этого, имеется гостиная с огромным диваном и 32-дюймовым телевизором, кухня с индукционной плитой на четыре конфорки, полноразмерной раковиной, морозильной камерой-холодильником.

Более того, кемпер оборудован ванной комнатой (из натурального камня) с просторной душевой кабиной и полноценным унитазом. Подогревать воду для душа и теплых полов помогают дизельные генераторы.

В грузовике установлен резервуар с пресной водой объёмом 750 литров и два дополнительных бака: один на 420 литров для грязной воды, второй, объёмом 200 литров для отходов из санузла.

Наконец, в задней части дома на колёсах встроен гараж с прорезиненным полом, встроенным шлангом и компрессором, а также со шкафами, с холодильником и стиральной машинкой. Тягач оснащён климатическими установками, в самой кабине появились комфортные кресла, раскладная кровать, сенсорный экран с навигацией и камерой заднего вида.