В США десятки каршеринговых электромобилей выбросили на свалку

В США разорилась одна из крупнейших компаний по аренде электромобилей BlueIndy: 21 мая фирма, предлагавшая транспортные услуги для потребителей в агломерации Индианаполиса, объявила о собственной ликвидации и пригласила около 3000 подписчиков ее сервиса за компенсацией.

Порядка 40 электромобилей французской марки Bollore Bluecar из общих 282, принадлежащих компании, отправились на городскую свалку, остальные пополнят парк аналогичного сервиса в Лос-Анджелесе.

Компания BlueIndy была организована французской Autolib'(дочерняя структура финансово-промышленного холдинга Bollore Group) в партнерстве с городской администрацией Индианаполиса в рамках программы развития альтернативного транспорта. Фирма начала работу в сентябре 2011 года.

За почти пять лет бизнес так и не вышел на уровень безубыточности, в официальном сообщении BlueIndy причиной назвали твердую приверженность жителей Индианаполиса личным автомобилям.