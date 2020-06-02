Видео: Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции РФ

По случаю предстоящего голосования по поправкам к Конституции России российские артисты и общественные деятели зачитали на видео преамбулу Основного закона страны. Ролик подготовил телеканал RT.

В видео снялись артисты Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего совещания объявил, что голосование по Конституции пройдет 1 июля. Позднее глава государства подписал соответствующий указ.