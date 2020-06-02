Видео: Ford съехал с мчащегося по шоссе эвакуатора

Казалось бы, совершить столь опасный трюк и остаться после него в живых по плечу лишь героям "Форсажа" или еще каких-нибудь голливудских блокбастеров, но, как видите, и рядовые американцы способны на рискованные поступки. Достаточно небольшого водительского опыта и страстного нежелания оплачивать штрафстоянку, а еще чуточку слабоумия и отваги.

Как можно понять из видео, Ford нашего героя был эвакуирован за какое-то нарушение (явно не в связи с поломкой. Машина, как мы вскоре убедимся, на полном ходу), но ее владелец с этим не согласился. На автомобиле друга он пустился в погоню и, рискуя жизнью, взобрался на платформу эвакуатора.

А дальше - дело техники: обрезать фиксирующие ремни, включить зажигание и вперед. То есть, назад, навстречу движению по полосе. И ведь не разбил машину при прыжке с эвакуатора. И в машину приятеля, ехавшего следом, не врезался.

Один только вопрос: чем все это время занимался водитель эвакуатора? Неужели ничего не видел и не слышал?