Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.06.2020 15:50
Рубрика: Видео

Видео: Ford съехал с мчащегося по шоссе эвакуатора

Текст: Вадим Давыденко

Казалось бы, совершить столь опасный трюк и остаться после него в живых по плечу лишь героям "Форсажа" или еще каких-нибудь голливудских блокбастеров, но, как видите, и рядовые американцы способны на рискованные поступки. Достаточно небольшого водительского опыта и страстного нежелания оплачивать штрафстоянку, а еще чуточку слабоумия и отваги.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: нарушитель на скутере ловко ушел от полицейской погони

Как можно понять из видео, Ford нашего героя был эвакуирован за какое-то нарушение (явно не в связи с поломкой. Машина, как мы вскоре убедимся, на полном ходу), но ее владелец с этим не согласился. На автомобиле друга он пустился в погоню и, рискуя жизнью, взобрался на платформу эвакуатора.

А дальше - дело техники: обрезать фиксирующие ремни, включить зажигание и вперед. То есть, назад, навстречу движению по полосе. И ведь не разбил машину при прыжке с эвакуатора. И в машину приятеля, ехавшего следом, не врезался.

Один только вопрос: чем все это время занимался водитель эвакуатора? Неужели ничего не видел и не слышал?

Видео: от китаянки сбежала машина
#видео #авто