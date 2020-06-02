Постановление правительства Вологодской области от 2 июня 2020 года № 643 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286"

Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Приостановить деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации) в части осуществления ими видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, согласно перечню (приложение 3), за исключением:
непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
аптечных организаций;
организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций;
организаций розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и реализации непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечню (приложение 2);
организаций, в которых организована продажа и доставка непродовольственных товаров дистанционным способом;
организаций, в которых организована продажа непродовольственных товаров, с площадью торговых объектов до 400 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;
специализированных организаций, в которых организована продажа строительных материалов, бытовых электротоваров, мебели, с площадью торговых объектов свыше 400 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;
организаций культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;
иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.
Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы (руководителям учреждений - по согласованию с учредителем).
При осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы масочного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).
Обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, не допускается.
При осуществлении деятельности организации торговли обязаны соблюдать предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).
1.2. Абзацы четвертый - шестой пункта 31 изложить в следующей редакции:
"лиц с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при наличии симптоматики инфекционного заболевания, в том числе респираторного характера, или с клиникой внебольничной пневмонии;
лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся в режиме изоляции;
лиц, контактировавших с лицами с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.".
1.3. В пункте 32:
1.3.1 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"следования к месту (от места) работы и (или) осуществления ими деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, включая перемещение на личном транспорте;";
1.3.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"; занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;
прогулок на улице не более 2 человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.".
1.4. В пункте 81 слова "профилактической дезинфекции" заменить словом
"дезинфекции".
1.5. В подпункте 9.2.1 подпункта 9.2 пункта 9, пункте 12 слова "текущей дезинфекции" заменить словом "дезинфекции".
1.6. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (приложение 2) дополнить строкой следующего содержания:
"26. Ручной электроинструмент и аксессуары к нему".
1.7. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 7 июня 2020 года.
Губернатор области О.А.Кувшинников
Приложение к постановлению Правительства области от 02.06.2020 № 643
"Приложение 3 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 № 286
Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)
Наименование ОКВЭД / Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)
Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Деятельность музеев 91.02
Деятельность зоопарков 91.04.1
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79
Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89
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