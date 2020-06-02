Постановление правительства Вологодской области от 2 июня 2020 года № 643 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации) в части осуществления ими видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, согласно перечню (приложение 3), за исключением:

непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

аптечных организаций;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций;

организаций розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и реализации непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечню (приложение 2);

организаций, в которых организована продажа и доставка непродовольственных товаров дистанционным способом;

организаций, в которых организована продажа непродовольственных товаров, с площадью торговых объектов до 400 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

специализированных организаций, в которых организована продажа строительных материалов, бытовых электротоваров, мебели, с площадью торговых объектов свыше 400 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

организаций культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;

иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.

Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы (руководителям учреждений - по согласованию с учредителем).

При осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы масочного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

Обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, не допускается.

При осуществлении деятельности организации торговли обязаны соблюдать предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).

1.2. Абзацы четвертый - шестой пункта 31 изложить в следующей редакции:

"лиц с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при наличии симптоматики инфекционного заболевания, в том числе респираторного характера, или с клиникой внебольничной пневмонии;

лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся в режиме изоляции;

лиц, контактировавших с лицами с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.".

1.3. В пункте 32:

1.3.1 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"следования к месту (от места) работы и (или) осуществления ими деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, включая перемещение на личном транспорте;";

1.3.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"; занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулок на улице не более 2 человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.".

1.4. В пункте 81 слова "профилактической дезинфекции" заменить словом

"дезинфекции".

1.5. В подпункте 9.2.1 подпункта 9.2 пункта 9, пункте 12 слова "текущей дезинфекции" заменить словом "дезинфекции".

1.6. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (приложение 2) дополнить строкой следующего содержания:

"26. Ручной электроинструмент и аксессуары к нему".

1.7. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 7 июня 2020 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников





Приложение к постановлению Правительства области от 02.06.2020 № 643





"Приложение 3 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 № 286

Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Наименование ОКВЭД / Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)

Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Розничная торговля непродовольственными товарами

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89







