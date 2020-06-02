Вступил в силу временный запрет на импорт топлива в Россию

С сегодняшнего дня вступил в силу временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля. Такое решение правительство приняло 25 мая.

Предполагается, что ограничения будут действовать до 1 октября, если профильные ведомства в ближайшие две недели не примут решение о необходимости корректировки сроков.

Запрет не распространяется на топливо, находящееся в технологических емкостях транспортных средств, следующее через Россию транзитом, ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены таможенные действия, ввозимое гражданами для личного пользования.

Министр энергетики России Александр Новак в апреле обосновывал запрет на импорт топлива в нашу страну необходимостью поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и сохранением занятости населения.