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02.06.2020 09:39
Рубрика: Бензин

Вступил в силу временный запрет на импорт топлива в Россию

Текст: Алексей Дуэль
С сегодняшнего дня вступил в силу временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля. Такое решение правительство приняло 25 мая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предполагается, что ограничения будут действовать до 1 октября, если профильные ведомства в ближайшие две недели не примут решение о необходимости корректировки сроков.

Фото: СПбМТСБ
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Запрет не распространяется на топливо, находящееся в технологических емкостях транспортных средств, следующее через Россию транзитом, ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены таможенные действия, ввозимое гражданами для личного пользования.

Министр энергетики России Александр Новак в апреле обосновывал запрет на импорт топлива в нашу страну необходимостью поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и сохранением занятости населения.