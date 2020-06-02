Постановление губернатора Забайкальского края от 2 июня 2020 года № 66 "О продлении действия ограничительных мероприятий на территории города Читы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 2 июня 2020 года № 4252 "О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства", в целях снижения заболеваемости и предупреждения осложнений санитарно- эпидемиологической обстановки на территории города Читы постановляю:

1. Продлить с 00 часов 00 минут 3 июня 2020 года по 7 июня 2020 года включительно в границах территории города Читы ограничение, связанное с определением особенности режима работы объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг, установив окончание рабочего дня не позднее 19 часов 00 минут в среду - пятницу; суббота, воскресенье - выходные дни.

2. Действие ограничений, установленных пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется на медицинские организации;

организации социального и транспортного обслуживания населения;

организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом;

организации в сфере обращения с отходами производства и потребления;

организации, оказывающие услуги по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг;

кредитные организации,

организации, предоставляющие ветеринарные услуги;

непрерывно действующие организации (в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; гостиничных услуг);

аптечные организации и организации, обеспечивающие население продуктами питания (в том числе расположенные в торговых центрах и на рынках).

3. Работодателям, являющимся собственниками (владельцами) соответствующих зданий, помещений, транспортных средств для перевозки пассажиров:

1) осуществлять с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции постоянную профилактическую дезинфекцию в соответствии с установленными локальными правовыми актами регламентами безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с примерной формой согласно приложению № 3 к Комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденному постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30;

2) обеспечить сохранение работникам заработной платы.

4. Собственникам (владельцам) соответствующих зданий, помещений обеспечить необходимые условия для осуществления деятельности аптечных организаций и организаций, обеспечивающих население продуктами питания, расположенных в торговых центрах, на рынках.

5. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в пределах компетенции:

1) обеспечить постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Губернатора Забайкальского края № 30);

2) обеспечивать информирование населения о мерах по противодействию распрос гранению в Забайкальском крае новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30;

3) обеспечить участие уполномоченных государственных гражданских служащих Забайкальского края в работе оперативных контрольных групп с сохранением за ними места работы и заработной платы.

6. Министерству экономического развития Забайкальского края, Министерству финансов Забайкальского края и Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края оценить в пределах компетенции экономические, финансовые, социальные последствия реализации настоящего постановления и представить информацию для рассмотрения заместителю председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву в срок не позднее 7 июня 2020 года.

7. Рекомендовать общественным организациям, отраслевым ассоциациям и союзам, иным объединениям предпринимателей осуществлять постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30.

8. Заместителю председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву организовывать работу оперативных контрольных групп из числа должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для осуществления контроля исполнения хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30, на весь период их действия.

9. Хозяйствующим субъектам обеспечивать доступ оперативных контрольных групп, указанных в пункте 8 настоящего постановления, на соответствующие объекты торговли, сферы услуг, транспорт.

10. Руководителям оперативных контрольных групп подготовить и представить на рассмотрение заместителю председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву сводную информацию об исполнении хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30, по форме согласно приложению к настоящему постановлению в срок не позднее 7 июня 2020 года.

11. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю осуществить контроль за проведением профилактической дезинфекции и введение в соответствии с абзацем шестым подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах торговли, сферы услуг при выявлении угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

А.М.Осипов







