20 российских аптек получили разрешение на онлайн-торговлю лекарствами

Закон о дистанционной торговле лекарствами принят в начале апреля, однако первые аптеки получили разрешение на такую деятельность только в конце мая. Сейчас таких аптек уже 20.

Напомним, что через интернет запрещена продажа рецептурных средств, а также наркотических, психотропных препаратов и лекарств, в которых объемная доля этилового спирта превышает 25%. Для получения разрешения на онлайн-торговлю в аптечную сеть должно входить не менее десяти магазинов, а также должна быть своя курьерская служба.

Также Мурашко сообщил о том, что восемь клиник Минздрава, ранее перешедших на лечение пациентов с коронавирусом, со среды возвращаются к оказанию плановой помощи. "Это разного профиля клиники, в том числе занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, вопросами колопроктологии, кардиологии, травматологии", - уточнил министр.

При этом глава Минздрава отметил, что эпидемиологический процесс в ряде регионов России по-прежнему остается напряженным, поэтому не везде пока возможно вернуть клиники к работе в прежнем режиме.