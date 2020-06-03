Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Ранее сегодня белорусский глава провел совещание с участием высших должностных лиц государства. На нем он обсудил возможный состав нового кабинета министров и признал, что не собирается производить революционных изменений, особенно в условиях пандемии, на фоне которой, по словам Лукашенко, Белоруссия "выкрутилась".

При этом в Минске признают, что экономический спад и кризис не обошел ни одну из стран мира, поэтому резко менять на переправе все руководство республики было бы недальновидно. Нынешняя ротация - далеко не первая и к тому же плановая, она обсуждалась и задумывалась еще полгода назад, заметил Александр Лукашенко. Не так давно вошедшие в правительство управленцы, которые проявили себя эффективно, останутся на своих постах. Тем же, кто не справляется с валом проблем, он обещал подыскать "другую работу". При этом предложения по конкретным персоналиям публично пока не озвучены.