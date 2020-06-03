Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 г. N 354 "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" и пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 г. N 188 "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" постановляю:

1. Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин