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03.06.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Большие "ноздри" нового BMW 4 Series оценили в России в 3,12 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

BMW представила новое поколение купе 4 серии, который до официальной презентации выслушал немало критических отзывов относительно своей решётки радиатора.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Но выхода нет - новое купе уже данность, и тут либо продолжать посмеиваться, не имея возможности купить этот автомобиль, либо пытаться найти во всём этом что-то особенное, самобытное.

В России на старте продаж будут доступны 4 модификации. BMW 420i Coupe укомплектована рядной бензиновой "четвёркой" мощностью 184 л.с., самая мощная из версий - полноприводная M440i xDrive Coupe - 387-сильным V6. Также новое купе предложат с дизелем мощностью 190 л.с., который доступен как с задним приводом, так и с полным. Все моторы агрегатируются 8-диапазонным "автоматом" Steptronic.

Фото: Пресс-служба BMW.

В базовой версии исполнения BMW 4 Series Coupe оснащён шестью подушками безопасности, светодиодными фарами (в дорогих версиях установлена лазерная оптика), спортивными сиденьями с подогревом, трёхзонным климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой с шестью динамиками, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, пакетом аксессуаров отделки M Sport.

Фото: скриншот с youtube.com
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Цена на BMW 420i Coupe в начальной комплектации - 3 130 000 рублей, дизельная версия обойдётся минимум в 3 150 000 рублей. Самая мощная модификация с 3-литровой "шестёркой" и полным приводом стоит 4 550 000 рублей.

Производство нового BMW 4 Series Coupe начнётся в июле 2020 года. Старт российских продаж запланирован на 24 октября.

Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW