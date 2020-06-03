Большие "ноздри" нового BMW 4 Series оценили в России в 3,12 млн рублей

BMW представила новое поколение купе 4 серии, который до официальной презентации выслушал немало критических отзывов относительно своей решётки радиатора.

Но выхода нет - новое купе уже данность, и тут либо продолжать посмеиваться, не имея возможности купить этот автомобиль, либо пытаться найти во всём этом что-то особенное, самобытное.

В России на старте продаж будут доступны 4 модификации. BMW 420i Coupe укомплектована рядной бензиновой "четвёркой" мощностью 184 л.с., самая мощная из версий - полноприводная M440i xDrive Coupe - 387-сильным V6. Также новое купе предложат с дизелем мощностью 190 л.с., который доступен как с задним приводом, так и с полным. Все моторы агрегатируются 8-диапазонным "автоматом" Steptronic.

Фото: Пресс-служба BMW.

В базовой версии исполнения BMW 4 Series Coupe оснащён шестью подушками безопасности, светодиодными фарами (в дорогих версиях установлена лазерная оптика), спортивными сиденьями с подогревом, трёхзонным климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой с шестью динамиками, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, пакетом аксессуаров отделки M Sport.

Цена на BMW 420i Coupe в начальной комплектации - 3 130 000 рублей, дизельная версия обойдётся минимум в 3 150 000 рублей. Самая мощная модификация с 3-литровой "шестёркой" и полным приводом стоит 4 550 000 рублей.

Производство нового BMW 4 Series Coupe начнётся в июле 2020 года. Старт российских продаж запланирован на 24 октября.

Фото: Пресс-служба BMW.