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Джоан Роулинг раскрыла тайну имени Северуса Снейпа

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    03.06.2020, 12:28
Текст:   Юлия Авакова

Британская писательница Джоан Роулинг, в последнее время охотно делящаяся воспоминаниями о создании "поттерианы" и постепенно выкладывающая в Сеть свое раннее сказочное произведение, рассказала о том, что повлияло на выбор имени для учителя зельеварения Северуса Снейпа ("благодаря" переводам также известному как "Снегг", а то и вовсе "Злей", причем еще и "Злотеус").

Фото: www.kinopoisk.ru
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Оказалось, всему виной подсознание, не перестающее собирать информацию из окружающей действительности ни на минуту. До выпуска первой книги Роулинг жила в Клапамском узле, находящемся на задворках Лондонской агломерации. По пути на работу она часто шла по улице Северус-роуд и, видимо, ее взгляд неоднократно останавливался на табличке с названием. Автор уверяет, что осознание этого обстоятельства пришло лишь после публикации, когда она вновь оказалась в этом районе.

Напомним, имя Северус - отнюдь не вымышленное. Более того, его упоминание на британской земле более чем уместно. Именно так звали римского императора Луция Септимия Севера (146-211 гг. н.э.), основателя династии Северов, который в 208 году отправился в Британию, а в следующем году вторгся в Каледонию. Однако он вынужден был прекратить военные эскапады из-за болезни, что привело к его кончине два года спустя в городе Эбораке, на месте которого находится современный Йорк.

В переводе с латыни "severus" означает "строгий", "суровый", "неумолимый", что легко считывается носителями английского языка благодаря современному прилагательному "severe", известному с XVI века и вошедшему в обиход не без опосредованного влияния французского языка. Кроме того, существовала еще одна, более романтическая версия, бытовавшая среди поттеролюбов: имя Снейпа якобы содержит отсылку к его шпионской деятельности - глагол "to sever" (разрывать, разъединять) служил намеком на то, что самый зловещий учитель Хогвартса своим выбором навсегда порвал с силами зла.

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