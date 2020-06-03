Джоан Роулинг раскрыла тайну имени Северуса Снейпа

Британская писательница Джоан Роулинг, в последнее время охотно делящаяся воспоминаниями о создании "поттерианы" и постепенно выкладывающая в Сеть свое раннее сказочное произведение, рассказала о том, что повлияло на выбор имени для учителя зельеварения Северуса Снейпа ("благодаря" переводам также известному как "Снегг", а то и вовсе "Злей", причем еще и "Злотеус").

Оказалось, всему виной подсознание, не перестающее собирать информацию из окружающей действительности ни на минуту. До выпуска первой книги Роулинг жила в Клапамском узле, находящемся на задворках Лондонской агломерации. По пути на работу она часто шла по улице Северус-роуд и, видимо, ее взгляд неоднократно останавливался на табличке с названием. Автор уверяет, что осознание этого обстоятельства пришло лишь после публикации, когда она вновь оказалась в этом районе.

Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later - post-publication - I revisited the area & suddenly realised THIS was why 'Severus' had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 23, 2020

Напомним, имя Северус - отнюдь не вымышленное. Более того, его упоминание на британской земле более чем уместно. Именно так звали римского императора Луция Септимия Севера (146-211 гг. н.э.), основателя династии Северов, который в 208 году отправился в Британию, а в следующем году вторгся в Каледонию. Однако он вынужден был прекратить военные эскапады из-за болезни, что привело к его кончине два года спустя в городе Эбораке, на месте которого находится современный Йорк.

В переводе с латыни "severus" означает "строгий", "суровый", "неумолимый", что легко считывается носителями английского языка благодаря современному прилагательному "severe", известному с XVI века и вошедшему в обиход не без опосредованного влияния французского языка. Кроме того, существовала еще одна, более романтическая версия, бытовавшая среди поттеролюбов: имя Снейпа якобы содержит отсылку к его шпионской деятельности - глагол "to sever" (разрывать, разъединять) служил намеком на то, что самый зловещий учитель Хогвартса своим выбором навсегда порвал с силами зла.