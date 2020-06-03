Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. Сыгравшим в культовом сериале нулевых, напомним на всякий случай, ее экранного мужа.

При этом стоит обратить внимание на тот факт, что режиссер Алексей Сидоров сериал, который теперь нет-нет да и обвинят в романтизации криминала, считает не гангстерской сагой, а "лав стори" - говорит, на самом деле он снимал фильм о любви. А именно - любви Саши и Оли.

Но экран - одно, а "реальная грибная жизнь", как выражался персонаж советского мультфильма про войну с горохом, другое. И Екатерина Гусева после завершения съемок "Бригады" встреч с Безруковым на площадках избегала.

В качестве причины она называет следующее: на экране они с Сергеем "настолько убедительно изображали супругов, что у многих зрителей не осталось сомнений: между актерами наверняка на съемках был роман".

Более того, СМИ нагнетали, что на данной почве брак Безрукова вот-вот рухнет - из-за того, что молодая эффектная актриса вскружила "Белому" всю голову.

При этом, в отличие от Сергея, который "зашел в роль" сразу, Кате ее образ давался сложно, трудно ей очень было обнимать и целовать незнакомого человека, приводит ее рассказ "Рамблер". Актриса зажималась, приходилось раз за разом повторять дубли. Все настолько было плохо, что режиссер подумывал о замене Гусевой на другую актрису… Но, к радости поклонников, девушка собралась. Да так, что в "киношный" роман поверила вся страна.

Но это был именно "экранный" роман, никак не перетекающий за его пределы - у актеров были семьи: Сергей уж как два года на тот момент состоял в браке с актрисой Ириной Ливановой, а Гусева незадолго до съемок вышла замуж, и они с супругом воспитывали сына.

К слову, тот факт, что она замужем, Екатерина не афишировала, и только когда поползли слухи о их якобы отношениях с "Белым" - призналась. Заверив, что в браке счастлива.

После того, как "Бригада" финишировала, Екатерине то и дело поступали предложения еще раз сыграть пару Безрукова в других проектах, но она от них отказывалась. Чтобы дать время улечься сплетням. Сергей такой подход партнерши разделял. Кроме того, оба не хотели, чтобы их столь удачный тандем "замылился" и стал штампом.

Лишь спустя три года (в 2005-м) Безруков и Гусева вновь встретились на съемочной площадке - в "Есенине", вновь сыграв влюбленных: Сергей - буйного русского поэта, Екатерина - актрису Августу Миклашевскую. Ту самую, которой Есенин посвятил "Любовь хулигана".