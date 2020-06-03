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Рубрика: Digital

Эксперты: Действия хакеров мало отличаются от обычных пользователей

Текст: Иван Черноусов
По данным компании Positive Technologies (исследование есть у "РГ"), почти половина всех действий преступников может не отличаться от обычной деятельности пользователей и администраторов, а в большинстве компаний контроль над сетевой инфраструктурой может получить даже низкоквалифицированный хакер.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Эксперты протестировали 23 компании, и в 61% из них был выявлен хотя бы один простой способ получить контроль над инфраструктурой, который под силу даже низкоквалифицированному хакеру. Специалисты отмечают, что легитимные действия, позволяющие развить вектор атаки, составили 47% от всех действий пентестеров (атакующих - прим. "РГ").

Хакеру нужно всего полчаса для проникновения в локальную сеть компании

К ним относятся, например, создание новых привилегированных пользователей на узлах сети, создание дампа памяти процесса lsass.exe, выгрузка ветвей реестра или отправка запросов к контроллеру домена. Все эти действия позволяют получить учетные данные пользователей корпоративных сетей или информацию, необходимую для развития атаки. Опасность состоит в том, что такие действия сложно отличить от обычной деятельности пользователей или администраторов, а значит, атака остается незамеченной.

"В рамках внутреннего пентеста специалисты могут продемонстрировать возможность реализации бизнес-рисков или доступа к бизнес-системам, - рассказывает руководитель исследовательской группы отдела аналитики Positive Technologies Екатерина Килюшева. - Для каждой компании перечень рисков будет отличаться, хотя есть и общие пункты, например, компрометация критически важной информации в случае доступа к рабочим станциям руководства. В ходе проведения внутренних пентестов нашим экспертам удавалось, например, получить доступ к технологическим сетям промышленных компаний и системам управления банкоматами в банках, то есть показать на практике возможность осуществить атаку, которая представляет реальную опасность для компании. Тестирование на проникновение с проверкой возможности реализации бизнес-рисков позволяет максимально эффективно выстроить систему защиты".

Фото: iStock
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Тестирование показало, что злоумышленник может эксплуатировать известные уязвимости, которые содержатся в устаревших версиях ПО и позволяют удаленно выполнить произвольный код на рабочей станции, повысить привилегии или узнать важную информацию. Чаще всего в ходе тестирования эксперты сталкивались с отсутствием актуальных обновлений ОС. Так, по данным пентестеров Positive Technologies, в 30% компаний до сих пор можно обнаружить уязвимости ОС Windows, описанные в бюллетене безопасности 2017 года MS17-010, а в некоторых даже MS08-067 (октябрь 2008 года).

Digital Технологии Хакерские атаки

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