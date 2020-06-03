Эксперты озвучили сроки окончания испытаний вакцины на людях в России

Вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 успешно испытали на обезьянах и хомяках. Об итогах доклинических проверок рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич. Именно здесь совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вели разработку рекомбинантной вакцины против COVID-19.

"Во время проведения исследований на животных были доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность", - рассказал Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

Ранее в Минобороны сообщили, что для клинических исследований уже отобраны 50 добровольцев из числа контрактников: это 45 мужчин и 5 женщин в возрасте от 25 до 50 лет, здоровые и без вредных привычек. До начала испытаний они будут находиться в изоляции, перед началом исследований сдадут тесты на коронавирус.

Тестирование на людях позволит оценить безопасность и переносимость вакцины, а также понять, как быстро после ее введения организм начнет вырабатывать защитные антитела к новому типу коронавируса. Планируется, что клинические испытания вакцины будут завершены до конца июля.