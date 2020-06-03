Facebook позволит удалять много старых постов одновременно

Многим из нас знакома ситуация, когда написав какой-то пост в социальной сети, через несколько лет вы думаете: "Неужели это был я?". Видимо точно, также решили и в Facebook - благодаря новой функции "Управление активностью", социальная сеть позволит удалять старые публикации из хроник разом. Об этом сообщает портал The Verge.

В социальной сети считают, что эта функция поможет пользователям "более точно отражать себя сегодня". В качестве примера в компании приводят пользователя, который устраивается на работу и хочет оставить в прошлом контент времен университета или колледжа. Кроме того, функция может быть полезна, если вы хотите очистить ваш аккаунт от упоминаний бывшего возлюбленного.

Старые посты можно либо скрыть, после чего они будут удалены через 30 дней, либо отправить в архив - такие записи будут скрыты от публичного просмотра. Сначала нововведение появится в мобильном приложении Facebook, а затем "переедет" в web-версию.