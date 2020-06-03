ГАИ сможет провести контрольную закупку карты диагностики машины

Госавтоинспекция получит право на контрольную закупку диагностических карт, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. Постановление правительства о госконтроле за организацией и проведением техосмотра подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Напомним, что сейчас купить диагностическую карту не составляет труда. Как только техосмотр перестал быть государственной услугой и им занялись коммерсанты, он превратился просто в дополнительный налог на автовладельцев. Однако техосмотр покупают не только собственники частных машин, но и перевозчики. А это уже серьезная угроза безопасности движения. Поэтому сейчас принимаются различные меры по контролю за техосмотром. Главное, чтобы машину действительно диагностировали на безопасность для окружающих. Это постановление правительства - очередной документ в рамках обеспечения контроля за проведением ТО.

Так, согласно ему, Госавтоинспекция наделяется правом проведения проверок операторов ТО без взаимодействия с ними. Также ГИБДД сможет проверять операторов внепланово, причем как документарно, так и с выездами. Ну и как вишенка на торте, ГИБДД сможет проводить контрольную закупку диагностических карт. Это для того, чтобы операторы не расслаблялись и знали, что покупателем ТО может оказаться сотрудник ГИБДД.

В отношении каких пунктов и операторов будут проводиться подобные проверки? Как сообщили в Госавтоинспекции, у них есть полгода на разработку индикаторов риска нарушений операторами. Эти риски уже известны, осталось оформить их в виде приказа МВД.

В них, в частности, войдут такие, как превышение количества выданных диагностических карт по сравнению с пропускной способностью того или иного пункта ТО. Напомним, что поправки в закон о техосмотре предусматривают установление пропускной способности каждого пункта.

Еще один из факторов - частые ошибки в оформлении диагностических карт.

Также поводом для проверки или даже контрольной закупки может стать выявление на дороге неисправного автомобиля с пройденным техосмотром.

В случае выявления нарушений в работе оператора ГИБДД должна в течение трех дней проинформировать Российский союз автостраховщиков, который аккредитует операторов для этой работы. И уже РСА должен будет разбираться с нарушителем.

Если нарушения были допущены самим РСА, то в этом случае ГИБДД в течение трех дней должна поставить об этом в известность Центробанк.

Постановление правительства вступит в силу одновременно с поправками в закон о техосмотре. То есть 1 марта 2021 года.

Поводом для проверки может стать выявление на до-роге неисправной машины с пройденным ТО

Напомним, что эти поправки также предусматривают массу различных новаций, направленных на то, чтобы диагностические карты не продавались без проведения диагностики. В частности, они предусматривают обязательное фотографирование автомобиля с привязкой по геолокации к пункту ТО. Фотографий должно быть три. На первой должна быть машина непосредственно перед осмотром, на второй должно быть изображение идентификационного номера машины во время осмотра, а третья фотография должна быть сделана после проведения диагностики.