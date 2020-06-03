Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг

Почему Haval вернул в Россию внедорожник H5 и убирает из линейки популярные кроссоверы? Довольны ли в компании продажами новинок и работой тульского завода? Подписан ли у компании СПИК и получает ли она льготы? На эти и другие вопросы "РГ" ответил исполнительный директор российского представительства бренда Жером Сего.

"В перспективе охватим все сегменты SUV"

Только что компания вывела на рынок внедорожник H5. Очевидно, это старая модель бренда. Более того, у российского H5 дизайн, который появился в Китае 10 лет назад. В чем основная идея появления этой машины именно в таком виде?

Жером Сего: Это очень хороший вопрос. Мы решили вернуть Haval H5 на рынок, привнеся новые технологии, высокие стандарты качества сборки на заводе в Тульской области и лучшие в своем классе условия гарантии против сквозной коррозии.

Существует спрос на рамные внедорожники, и мы считаем, что нынешний кризис не должен негативно отражаться на наших клиентах, которые и без того уже испытывают финансовое давление. Миссия Haval - предложить людям доступные кроссоверы.

H5 - это идеальный продукт для тех, кто ищет выносливый, надежный и функциональный внедорожник. Мы решили не отражать девальвацию и сохранили цены от 1 099 000 рублей. Таким образом хотим выразить свое уважение к нашим клиентам и предоставить им возможность приобрести хороший большой внедорожник даже в это трудное время. Haval H5 добился значительного успеха на рынке - так почему бы не удовлетворить высокий спрос продуктом, который уже продемонстрировал свои возможности?

Насколько известно, у внедорожника H9 появится бюджетная версия. Можете рассказать, какой она будет и на сколько удастся снизить цену?

Жером Сего: Мы работаем над тем, чтобы сделать Haval H9 еще более доступным. Этот продукт обладает огромным потенциалом на рынке, сочетая возможности внедорожника и премиальные опции по доступной цене. Мы постоянно прислушиваемся к нашим клиентам и обнаружили, что среди них есть большое количество тех, кому не нужны в автомобиле все предлагаемые высокотехнологичные функции. Мы уважаем их желание не переплачивать за то, чем они не пользуются.

Удивило, что компания решила прекратить продажи Haval H2 и H6. Последний долгое время был бестселлером бренда в России.

Жером Сего: Каждый продукт имеет свой жизненный цикл, и Haval работает над продуктовой стратегией, чтобы предложить клиентам лучшие в своем классе кроссоверы. Кроме того, модели H2 и H6 не были локализованы для производства в Тульской области и импортировались из Китая.

А почему же вы решили не привозить обновленные H2 и H6?

Жером Сего: Мы не комментируем будущую продуктовую стратегию, но я могу подтвердить, что мы работаем над тем, чтобы ответить на существующие запросы клиентов. Это означает, что в перспективе Haval будет охватывать все сегменты кроссоверов и внедорожников.

"Все решения принимаем в России и Китае совместно"

Хорошо, если отвлечься от конкретно продуктовой стратегии, какие у компании планы на российском рынке?

Жером Сего: Компания уделяет большое внимание российскому рынку не только с точки зрения организации производства, но и в плане увеличения продаж и маркетинговой экспансии. Мы уже объявили, что планируем стать SUV-брендом номер один к 2025 году. Это очень амбициозно и потребует напряженной работы, но наша четкая стратегия вполне позволяет делать подобные заявления. Она состоит из четырех основных компонентов.

Первый - это запуск новых продуктов в ближайшие годы. Все наши модели будут оснащены интеллектуальными технологиями и выполнены в дизайне следующего поколения, а цены на них будут более доступными, чем у наших прямых конкурентов.

Второй пункт - это бренд. Мы прекрасно понимаем, на каком этапе его развития в России находимся. Как новый бренд мы должны стать известны клиентам, и наша цель состоит в том, чтобы поместить бренд Haval в список рассматриваемых к покупке внедорожников и кроссоверов. С момента запуска модели F7 Haval придерживается комплексной маркетинговой стратегии. Очень важно объяснить, показать, кто мы такие, и продемонстрировать нашу линейку продуктов.

Номер 3 - наши партнеры-дилеры. Мы сотрудничаем с лучшими игроками на рынке, чтобы обеспечить безупречное обслуживание и оптимальный территориальный охват.

И последнее - и в то же время самое важное - это удовлетворенность клиентов. Клиент всегда для нас на первом месте. В настоящее время мы находимся в авангарде с точки зрения наличия и стоимости запасных частей. Мы должны учитывать потребительский опыт своих клиентов и быть готовы предоставлять высококачественные услуги по оптимальной цене.

А где принимают решения о выводе моделей на рынок России - здесь или в Китае?

Жером Сего: Локальная команда изучает и анализирует тренды и потребности. Бренд Haval хорошо укоренился на российском рынке, и наши автомобили соответствуют его спросу. Поэтому все решения принимаются российской и китайской командами совместно. Наша общая цель - создавать интеллектуальные внедорожники для каждого. Наши дизайн-центры базируются в Китае, наши автомобили рождаются в Китае, а производятся в России и для россиян.

Haval вышел на первое место среди китайских компаний по продажам автомобилей. Но устраивают ли компанию нынешние объемы?

Жером Сего: Закрепить за собой статус китайского бренда № 1 на рынке - только первый шаг нашей стратегии расширения.

Удалось ли вам добиться плановых показателей продаж Haval F7 и F7x?

Жером Сего: Haval F7 завоевывает все больше и больше симпатий благодаря своему смелому дизайну, инновационным интеллектуальным системам и конкурентоспособному соотношению цены и качества. В настоящий момент объем продаж соответствует нашему плану, но эта модель однозначно способна на большее - у Haval F7 огромный потенциал, в разы превосходящий текущие показатели.

Что касается F7x, мы уже превысили план. Этот автомобиль совершил самую настоящую революцию в мире кроссоверов. Ориентированный на молодежь, он впервые предоставил им возможность позволить себе инновационный купе-кроссовер.

Вы упомянули свою дилерскую сеть. Сейчас она у вас самая широкая среди китайских брендов в России. Есть ли предел числу автосалонов?

Жером Сего: Мы разработали амбициозную стратегию для дилерской сети. Haval стремится предложить инновационные кроссоверы всем желающим. Это означает, что мы работаем над тем, чтобы охватить не менее 95% рынка.

Однако мы ни в коем случае не станем жертвовать качеством ради количества. Сегодня мы сотрудничаем более чем с 80 дилерами - это хороший показатель покрытия. На данном этапе мы не присутствуем на Дальнем Востоке, но изучаем возможности и потенциал этого региона.

Насколько успешно вы обеспечиваете дилеров и клиентов запчастями? Эффективен ли склад в Подмосковье?

Жером Сего: Доступность запчастей - один из решающих факторов при выборе автомобиля. Поэтому мы позаботились о том, чтобы на российском рынке всегда были доступны запчасти для наших кроссоверов: это критически важно для продвижения бренда и будет способствовать развитию бизнеса в условиях растущего спроса.

Для этого мы вложили огромные средства в склад запчастей в Московской области: с прошлого года увеличили коэффициент логистического сервиса для наших дилеров в 1,5 раза, а список доступных запчастей увеличился в 2,5 раза. Показатель пополнения запасов запчастей достиг ведущего в отрасли уровня 95%. Что касается хранения деталей, то в прошлом году мы удвоили размер склада и используем для этих целей активы тульского завода. Наша транспортная компания работает над поставкой запчастей дилерам в режиме 24/7.

"Инженеры смогут получать отзывы из первых рук"

Оправдывает ли ваш российский завод возложенные на него надежды? На какой процент плановой мощности он уже вышел?

Жером Сего: Завод в Тульской области обеспечивает высокий уровень качества в соответствии с самыми строгими стандартами и располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы отвечать на запросы потребителей. Завод полностью соответствует ожиданиям топ-менеджмента компании благодаря применяемым инновационным технологиям и автоматизации.

Объем производства напрямую связан со спросом. Сейчас мы выпускаем около 800 автомобилей в месяц. По нашим прогнозам, после пандемии спрос на кроссоверы резко возрастет, особенно на недавно выпущенную модель Haval H5. Мы готовы в любое время увеличить объемы, чтобы удовлетворить растущий спрос.

До конца осталось неясным: подписан ли у Great Wall специальный инвестконтракт с Минпромторгом?

Жером Сего: В настоящее время процесс подписания специального инвестиционного контракта проходит финальную стадию, проект находится на рассмотрении в Государственной Думе. В ближайшие месяцы мы ожидаем завершения всех процедур по согласованию и впоследствии - подписания специального инвестиционного контракта.

Какие меры поддержки получает завод Haval от федеральной или региональной власти?

Жером Сего: Так как мы являемся резидентами индустриального парка "Узловая", у нас есть региональные льготы, предоставленные на основании трехстороннего соглашения с правительством Тульской области и Корпорацией развития Тульской области, в частности ряд налоговых и таможенных льгот.

Кроме того, в соответствии с условиями СПИК предусмотрены меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. Такие меры поддержки одинаковы для всех держателей СПИК. Также сейчас правительством Российской Федерации определяются меры помощи для предприятий, пострадавших в кризисной ситуации. Мы надеемся, что данная программа распространится и на нас.

Расскажите подробнее о будущем моторостроительном заводе. Что он даст компании?

Жером Сего: Чтобы повысить уровень локализации продуктов Haval и гибко реагировать на запросы потребителей, компания решила открыть в Тульской области завод по производству двигателей, который будет производить двигатели для 80 000 кроссоверов Haval в год. Новый завод займет площадь в 10 000 квадратных метров и создаст более 300 дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 1,78 млрд рублей. Проектные работы начались в марте этого года.

Строительство местного завода по производству двигателей, с одной стороны, демонстрирует нашу приверженность российскому рынку и помогает компании получить преимущества от программы СПИК. С другой стороны, наши инженеры смогут получать отзывы из первых рук, что позволит компании лучше понимать и быстрее реагировать на запросы клиентов.

Ранее сообщалось о создании R&D-центра Haval в России. Расскажите об этом проекте.

Жером Сего: На ближайшие 8 лет компания выделила 1,7 млрд рублей на исследования и разработки, в том числе на строительство нового центра моделирования и испытательных комплексов. План в том, чтобы нанять около 60 инженеров, которые будут полностью поддержаны командой R&D в головном офисе. Главная цель всех этих инвестиций - максимально адаптировать кроссоверы Haval к российскому рынку.