Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг

Только что компания вывела на рынок внедорожник H5. Очевидно, это старая модель бренда. Более того, у российского H5 дизайн, который появился в Китае 10 лет назад. В чем основная идея появления этой машины именно в таком виде?
Жером Сего: Это очень хороший вопрос. Мы решили вернуть Haval H5 на рынок, привнеся новые технологии, высокие стандарты качества сборки на заводе в Тульской области и лучшие в своем классе условия гарантии против сквозной коррозии.
Существует спрос на рамные внедорожники, и мы считаем, что нынешний кризис не должен негативно отражаться на наших клиентах, которые и без того уже испытывают финансовое давление. Миссия Haval - предложить людям доступные кроссоверы.
H5 - это идеальный продукт для тех, кто ищет выносливый, надежный и функциональный внедорожник. Мы решили не отражать девальвацию и сохранили цены от 1 099 000 рублей. Таким образом хотим выразить свое уважение к нашим клиентам и предоставить им возможность приобрести хороший большой внедорожник даже в это трудное время. Haval H5 добился значительного успеха на рынке - так почему бы не удовлетворить высокий спрос продуктом, который уже продемонстрировал свои возможности?
Насколько известно, у внедорожника H9 появится бюджетная версия. Можете рассказать, какой она будет и на сколько удастся снизить цену?
Жером Сего: Мы работаем над тем, чтобы сделать Haval H9 еще более доступным. Этот продукт обладает огромным потенциалом на рынке, сочетая возможности внедорожника и премиальные опции по доступной цене. Мы постоянно прислушиваемся к нашим клиентам и обнаружили, что среди них есть большое количество тех, кому не нужны в автомобиле все предлагаемые высокотехнологичные функции. Мы уважаем их желание не переплачивать за то, чем они не пользуются.
Удивило, что компания решила прекратить продажи Haval H2 и H6. Последний долгое время был бестселлером бренда в России.
Жером Сего: Каждый продукт имеет свой жизненный цикл, и Haval работает над продуктовой стратегией, чтобы предложить клиентам лучшие в своем классе кроссоверы. Кроме того, модели H2 и H6 не были локализованы для производства в Тульской области и импортировались из Китая.
А почему же вы решили не привозить обновленные H2 и H6?
Жером Сего: Мы не комментируем будущую продуктовую стратегию, но я могу подтвердить, что мы работаем над тем, чтобы ответить на существующие запросы клиентов. Это означает, что в перспективе Haval будет охватывать все сегменты кроссоверов и внедорожников.
Хорошо, если отвлечься от конкретно продуктовой стратегии, какие у компании планы на российском рынке?
Жером Сего: Компания уделяет большое внимание российскому рынку не только с точки зрения организации производства, но и в плане увеличения продаж и маркетинговой экспансии. Мы уже объявили, что планируем стать SUV-брендом номер один к 2025 году. Это очень амбициозно и потребует напряженной работы, но наша четкая стратегия вполне позволяет делать подобные заявления. Она состоит из четырех основных компонентов.
Первый - это запуск новых продуктов в ближайшие годы. Все наши модели будут оснащены интеллектуальными технологиями и выполнены в дизайне следующего поколения, а цены на них будут более доступными, чем у наших прямых конкурентов.
Второй пункт - это бренд. Мы прекрасно понимаем, на каком этапе его развития в России находимся. Как новый бренд мы должны стать известны клиентам, и наша цель состоит в том, чтобы поместить бренд Haval в список рассматриваемых к покупке внедорожников и кроссоверов. С момента запуска модели F7 Haval придерживается комплексной маркетинговой стратегии. Очень важно объяснить, показать, кто мы такие, и продемонстрировать нашу линейку продуктов.
Номер 3 - наши партнеры-дилеры. Мы сотрудничаем с лучшими игроками на рынке, чтобы обеспечить безупречное обслуживание и оптимальный территориальный охват.
И последнее - и в то же время самое важное - это удовлетворенность клиентов. Клиент всегда для нас на первом месте. В настоящее время мы находимся в авангарде с точки зрения наличия и стоимости запасных частей. Мы должны учитывать потребительский опыт своих клиентов и быть готовы предоставлять высококачественные услуги по оптимальной цене.
А где принимают решения о выводе моделей на рынок России - здесь или в Китае?
Жером Сего: Локальная команда изучает и анализирует тренды и потребности. Бренд Haval хорошо укоренился на российском рынке, и наши автомобили соответствуют его спросу. Поэтому все решения принимаются российской и китайской командами совместно. Наша общая цель - создавать интеллектуальные внедорожники для каждого. Наши дизайн-центры базируются в Китае, наши автомобили рождаются в Китае, а производятся в России и для россиян.
Haval вышел на первое место среди китайских компаний по продажам автомобилей. Но устраивают ли компанию нынешние объемы?
Жером Сего: Закрепить за собой статус китайского бренда № 1 на рынке - только первый шаг нашей стратегии расширения.
Удалось ли вам добиться плановых показателей продаж Haval F7 и F7x?
Жером Сего: Haval F7 завоевывает все больше и больше симпатий благодаря своему смелому дизайну, инновационным интеллектуальным системам и конкурентоспособному соотношению цены и качества. В настоящий момент объем продаж соответствует нашему плану, но эта модель однозначно способна на большее - у Haval F7 огромный потенциал, в разы превосходящий текущие показатели.
Что касается F7x, мы уже превысили план. Этот автомобиль совершил самую настоящую революцию в мире кроссоверов. Ориентированный на молодежь, он впервые предоставил им возможность позволить себе инновационный купе-кроссовер.
Вы упомянули свою дилерскую сеть. Сейчас она у вас самая широкая среди китайских брендов в России. Есть ли предел числу автосалонов?
Жером Сего: Мы разработали амбициозную стратегию для дилерской сети. Haval стремится предложить инновационные кроссоверы всем желающим. Это означает, что мы работаем над тем, чтобы охватить не менее 95% рынка.
Однако мы ни в коем случае не станем жертвовать качеством ради количества. Сегодня мы сотрудничаем более чем с 80 дилерами - это хороший показатель покрытия. На данном этапе мы не присутствуем на Дальнем Востоке, но изучаем возможности и потенциал этого региона.
Насколько успешно вы обеспечиваете дилеров и клиентов запчастями? Эффективен ли склад в Подмосковье?
Жером Сего: Доступность запчастей - один из решающих факторов при выборе автомобиля. Поэтому мы позаботились о том, чтобы на российском рынке всегда были доступны запчасти для наших кроссоверов: это критически важно для продвижения бренда и будет способствовать развитию бизнеса в условиях растущего спроса.
Для этого мы вложили огромные средства в склад запчастей в Московской области: с прошлого года увеличили коэффициент логистического сервиса для наших дилеров в 1,5 раза, а список доступных запчастей увеличился в 2,5 раза. Показатель пополнения запасов запчастей достиг ведущего в отрасли уровня 95%. Что касается хранения деталей, то в прошлом году мы удвоили размер склада и используем для этих целей активы тульского завода. Наша транспортная компания работает над поставкой запчастей дилерам в режиме 24/7.
Оправдывает ли ваш российский завод возложенные на него надежды? На какой процент плановой мощности он уже вышел?
Жером Сего: Завод в Тульской области обеспечивает высокий уровень качества в соответствии с самыми строгими стандартами и располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы отвечать на запросы потребителей. Завод полностью соответствует ожиданиям топ-менеджмента компании благодаря применяемым инновационным технологиям и автоматизации.
Объем производства напрямую связан со спросом. Сейчас мы выпускаем около 800 автомобилей в месяц. По нашим прогнозам, после пандемии спрос на кроссоверы резко возрастет, особенно на недавно выпущенную модель Haval H5. Мы готовы в любое время увеличить объемы, чтобы удовлетворить растущий спрос.
До конца осталось неясным: подписан ли у Great Wall специальный инвестконтракт с Минпромторгом?
Жером Сего: В настоящее время процесс подписания специального инвестиционного контракта проходит финальную стадию, проект находится на рассмотрении в Государственной Думе. В ближайшие месяцы мы ожидаем завершения всех процедур по согласованию и впоследствии - подписания специального инвестиционного контракта.
Какие меры поддержки получает завод Haval от федеральной или региональной власти?
Жером Сего: Так как мы являемся резидентами индустриального парка "Узловая", у нас есть региональные льготы, предоставленные на основании трехстороннего соглашения с правительством Тульской области и Корпорацией развития Тульской области, в частности ряд налоговых и таможенных льгот.
Кроме того, в соответствии с условиями СПИК предусмотрены меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. Такие меры поддержки одинаковы для всех держателей СПИК. Также сейчас правительством Российской Федерации определяются меры помощи для предприятий, пострадавших в кризисной ситуации. Мы надеемся, что данная программа распространится и на нас.
Расскажите подробнее о будущем моторостроительном заводе. Что он даст компании?
Жером Сего: Чтобы повысить уровень локализации продуктов Haval и гибко реагировать на запросы потребителей, компания решила открыть в Тульской области завод по производству двигателей, который будет производить двигатели для 80 000 кроссоверов Haval в год. Новый завод займет площадь в 10 000 квадратных метров и создаст более 300 дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 1,78 млрд рублей. Проектные работы начались в марте этого года.
Строительство местного завода по производству двигателей, с одной стороны, демонстрирует нашу приверженность российскому рынку и помогает компании получить преимущества от программы СПИК. С другой стороны, наши инженеры смогут получать отзывы из первых рук, что позволит компании лучше понимать и быстрее реагировать на запросы клиентов.
Ранее сообщалось о создании R&D-центра Haval в России. Расскажите об этом проекте.
Жером Сего: На ближайшие 8 лет компания выделила 1,7 млрд рублей на исследования и разработки, в том числе на строительство нового центра моделирования и испытательных комплексов. План в том, чтобы нанять около 60 инженеров, которые будут полностью поддержаны командой R&D в головном офисе. Главная цель всех этих инвестиций - максимально адаптировать кроссоверы Haval к российскому рынку.