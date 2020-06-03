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03.06.2020 19:55
Рубрика: В мире

Звонок из прошлого

Арестован человек, угрожавший убить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его семьи
Текст: Захар Гельман (Иерусалим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Человеком, угрожавшим убить премьера Израиля, оказался 21-летний израильский военнослужащий.
Из-за угроз Нетаньяху стал первым израильским премьером, обратившимся к правоохранителям. Фото: EPA Из-за угроз Нетаньяху стал первым израильским премьером, обратившимся к правоохранителям. Фото: EPA
Из-за угроз Нетаньяху стал первым израильским премьером, обратившимся к правоохранителям. Фото: EPA

Газета "Гаарец" приводит пост Биньямина Нетаньяху, размещенный в Twitter: "Несколько дней назад я подал жалобу на серию угроз убийством в мой адрес и в адрес моих близких. Сегодня я, к сожалению, был вынужден подать еще одну жалобу против подонка, который описывал то, как он собирается убить меня и мою семью". К записи Нетаньяху приложил скриншот с сообщением, согласно которому угроза содержалась в комментарии, опубликованном на сайте "Гаарец". Впоследствии редактор издания комментарий удалил.

Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN
Нетаньяху и Ганц по очереди будут управлять Израилем

Примерно две недели назад прокуратура предъявила обвинение в подстрекательстве к насилию 40-летнему жителю севера страны. Тот разместил в Facebook призывы к убийству не только Нетаньяху, но также председателя партии "Авода" Амира Переца и министра труда Ицика Шмули. Причем, согласно материалам открытого уголовного дела, обвиняемый, психические отклонения которого пока не подтверждены, писал на своей странице о готовности сесть в тюрьму за того человека, который убьет Нетаньяху. В прошлом месяце премьер вынужден был подать жалобу на леворадикального активиста, призывавшего бросать бутылки с зажигательной смесью в резиденцию главы правительства.

В еврейском государстве никогда не забывают о том, что произошло в ноябре 1995 года. Тогда был убит премьер Ицхак Рабин. Его личную охрану составляли агенты ШАБАКа (израильской службы общей безопасности). Но без полицейского прикрытия охрана политических и государственных деятелей, а особенно членов их семей, никогда не обходится. Израильские эксперты подчеркивают, что обращение Нетаньяху в полицию на угрозы экстремистов - первый случай в истории государства, когда премьер во время своей каденции подает заявление в правоохранительные органы.

Согласно пункту 192 Уголовного кодекса Израиля, лицо, угрожающее другому лицу любым способом - физической расправой, лишением свободы, имущества, репутации или заработка его или другого лица, - наказывается лишением свободы до трех лет, если нет других отягчающих обстоятельств. Адвокат Теодор Лещинский обратил внимание "РГ" на тот факт, что жалобу в полицию на угрозы в соцсетях и СМИ в свой адрес и в адрес сына инициировал сам Нетаньяху, хотя такого рода материалы должны в первую очередь отслеживать правоохранительные структуры.

Прошло первое заседание суда по делам Нетаньяху

"Израильским спецслужбам нужно помнить трагический случай со шведским премьером Улофом Пальме, убитым 28 февраля 1986 года полусумасшедшим наркоманом Кристером Петерссоном, - напоминает Лещинский, - когда будущий убийца откровенно угрожал лидеру страны, эти угрозы тогда же стали известны полицейским, но не рассматривались ими всерьез".

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