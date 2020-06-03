Человеком, угрожавшим убить премьера Израиля, оказался 21-летний израильский военнослужащий.

Газета "Гаарец" приводит пост Биньямина Нетаньяху, размещенный в Twitter: "Несколько дней назад я подал жалобу на серию угроз убийством в мой адрес и в адрес моих близких. Сегодня я, к сожалению, был вынужден подать еще одну жалобу против подонка, который описывал то, как он собирается убить меня и мою семью". К записи Нетаньяху приложил скриншот с сообщением, согласно которому угроза содержалась в комментарии, опубликованном на сайте "Гаарец". Впоследствии редактор издания комментарий удалил.

Примерно две недели назад прокуратура предъявила обвинение в подстрекательстве к насилию 40-летнему жителю севера страны. Тот разместил в Facebook призывы к убийству не только Нетаньяху, но также председателя партии "Авода" Амира Переца и министра труда Ицика Шмули. Причем, согласно материалам открытого уголовного дела, обвиняемый, психические отклонения которого пока не подтверждены, писал на своей странице о готовности сесть в тюрьму за того человека, который убьет Нетаньяху. В прошлом месяце премьер вынужден был подать жалобу на леворадикального активиста, призывавшего бросать бутылки с зажигательной смесью в резиденцию главы правительства.

В еврейском государстве никогда не забывают о том, что произошло в ноябре 1995 года. Тогда был убит премьер Ицхак Рабин. Его личную охрану составляли агенты ШАБАКа (израильской службы общей безопасности). Но без полицейского прикрытия охрана политических и государственных деятелей, а особенно членов их семей, никогда не обходится. Израильские эксперты подчеркивают, что обращение Нетаньяху в полицию на угрозы экстремистов - первый случай в истории государства, когда премьер во время своей каденции подает заявление в правоохранительные органы.

Согласно пункту 192 Уголовного кодекса Израиля, лицо, угрожающее другому лицу любым способом - физической расправой, лишением свободы, имущества, репутации или заработка его или другого лица, - наказывается лишением свободы до трех лет, если нет других отягчающих обстоятельств. Адвокат Теодор Лещинский обратил внимание "РГ" на тот факт, что жалобу в полицию на угрозы в соцсетях и СМИ в свой адрес и в адрес сына инициировал сам Нетаньяху, хотя такого рода материалы должны в первую очередь отслеживать правоохранительные структуры.

"Израильским спецслужбам нужно помнить трагический случай со шведским премьером Улофом Пальме, убитым 28 февраля 1986 года полусумасшедшим наркоманом Кристером Петерссоном, - напоминает Лещинский, - когда будущий убийца откровенно угрожал лидеру страны, эти угрозы тогда же стали известны полицейским, но не рассматривались ими всерьез".