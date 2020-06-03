Как пройдут выборы президента в Польше

Напомним, что президентские выборы должны были состояться 10 мая. Но поскольку с 20 марта в стране действует режим эпидемии, и отправлять на избирательные участки 30 миллионов поляков в такой момент было бы слишком рискованно, власти хотели сделать голосование дистанционным. Однако соответствующие поправки в избирательный кодекс "застряли" в верхней палате парламента, и были приняты всего лишь за три дня до выборов. За столь короткий срок подготовиться к первому в истории современной Польши почтовому голосованию, разумеется, невозможно. Поэтому было принято беспрецедентное решение не открывать избирательные участки 10 мая, а когда Государственная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися - объявить дату нового голосования. Тем временем эпидемическая ситуация в Польше начала улучшаться, и в стране начали постепенно ослаблять ограничительные меры. Коснулось это и избирательного кодекса. Парламент принял, а президент подписал в минувший вторник новый документ, согласно которому грядущие выборы будут проводиться "по смешанному принципу" - с организацией избирательных участков, а для находящихся в карантине и всех желающих - по почте.

В соответствии с принятым документом, для того, чтобы проголосовать по почте, избирателю нужно будет не позже, чем за 12 дней до дня выборов, а полякам за границей - за 15 дней, проинформировать об этом представителя своей избирательной комиссии. Тем, кто находится на обязательном карантине, либо болеет дома или в медицинском учреждении, необходимо уведомить избирком о своем участии в дистанционном голосовании за пять дней или за два дня - в зависимости от того, когда избирателя обязали самоизолироваться. Кроме того, было принято решение, что в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации в какой-либо части страны Государственная Избирательная Комиссия по представлению министерства здравоохранения, направленному в избирком не позже, чем за неделю до даты выборов, провести в этом конкретном районе только почтовые выборы. Все, кто собирается голосовать по почте, должны до 26 июня - то есть за два дня до даты выборов - бросить конверты с полученными ранее бюллетенями в почтовые ящики. В воскресенье 28 июня по всей стране откроются избирательные участки. С 7:00 до 21:00 там смогут проголосовать избиратели, туда же будут свозить конверты с заполненными бюллетенями сотрудники Почты Польши, и те, кто решит передать конверт с полученным по почте бюллетенем самостоятельно или через доверенных лиц. Подпись президента под документом, содержащим все эти правила, позволила дать зеленый свет повторному старту избирательной кампании.

В среду утром на брифинге в нижней палате парламента спикер Эльжбета Витек объявила: "Назначаю выборы президента на воскресенье, 28 июня 2020 года". По ее словам, избирком поддержал принятый законодателями и одобренный главой государства план проведения выборов. С ее выступления и объявления даты выборов в Польше началась избирательная гонка. Она, как ожидается, будет очень бурной. Дело в том, что поскольку выборы 10 мая не состоялись не по вине зарегистрированных кандидатов они автоматически становятся кандидатами на новых выборах и начинают предвыборную агитацию. А вот тем, кто решит выдвинуть свою кандидатуру сейчас, придется до 10 июня собрать необходимые 100 тысяч подписей избирателей. Среди них - кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская коалиция" - правопреемницы правившей в Польше с 2007 по 2015 годы "Гражданской платформы" Рафал Тшасковски. Изначально - еще в феврале - эта партия выдвинула в качестве кандидата вице-спикера нижней палаты парламента Малгожату Кидаву-Блоньску. Пани Малгожата - опытный политик, к тому же правнучка президента Польши Станислава Войчеховского (руководил страной в 1922-1926 гг.) и премьера Владислава Грабского (руководил советом министров в 1923-1925 гг.). Именно она - не только политик, но и продюсер, жена известного во всем мире режиссера - в 2010 году была официальным представителем избирательного штаба победившего на выборах президента Бронислава Коморовского. Тогда она рассказывала в интервью "РГ": "Победу принесла новая тактика: мы отказались от массированной рекламы, от билбордов и сосредоточились на непосредственном общении с избирателями. Не только сам Бронислав Коморовский исколесил всю Польшу, проехал тысячи километров, но и наши волонтеры на 20 автобусах выехали в регионы. В первом туре они объехали 500 городов, во втором - немного больше". Такую же тактику Кидава-Блоньска, очевидно, хотела использовать и в этот раз, но после объявления режима эпидемии от этого плана пришлось отказаться. По стране мог колесить только один кандидат - действующий президент Анджей Дуда, которому это позволяло служебное положение. И 29 марта принципиальная Кидава-Блоньска заявила об окончании своей избирательной кампании и призвала поляков к бойкоту выборов 10 мая.

Согласно опросу центра исследований Ipsos, к ее призыву прислушались 73 процента избирателей ее партии, и голосовать за нее стало некому. Благодаря уходу со сцены большинства избирателей оппозиции, к началу мая свои голоса за Кидаву-Блоньску планировали отдать лишь 2 процента опрошенных поляков, а за действующего главу государства - 63 процента. Это означало безоговорочную победу Анджея Дуды в первом туре. Поэтому партия "Гражданская коалиция" решила воспользоваться возможностью сменить кандидата. Выбор пал на молодого харизматичного мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Теперь ему предстоит заручиться поддержкой ста тысяч поляков. Но, скорее всего, трудностей с этим не возникнет. В 2018 году на выборах мэра Варшавы за него проголосовали более полумиллиона варшавян. Ожидается, что именно он, а также независимый кандидат Шимон Холовня, станут главными соперниками действующего президента. В последнем опросе центра IBRiS, опубликованном 3 июня в журнале Politykа, к первому дню избирательной кампании за Анджея Дуду намерен голосовать 41 процент, за Рафала Тшасковского - 26 процентов, за Шимона Холовню - 12 процентов опрошенных поляков.