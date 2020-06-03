Указ губернатора Красноярского края от 3 июня 2020 года № 141-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24, методические рекомендации "МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, методические рекомендации "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, письмо Минпросвещения России от 15.04.2020 № 05-409, письмо Минпромторга России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15, письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020, от 08.05.2020 № 24-00-08/02-6146-2020, от 11.05.2020 № 24-00-04/02-6195-2020, от 26.05.2020 № 24-00-17/02-6973-2020, от 28.05.2020 № 24-00-17/02-7106-2020, от 01.06.2020 № 24-00-17/01-5492-2020, от 02.06.2020 № 24-00-05/02-7418-2020, от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, решение Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, от 03.06.2020 № 12, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, от 07.05.2020 № 22, от 08.05.2020 № 23, от 14.05.2020 № 25, от 20.05.2020 № 26, от 26.05.2020 № 29, от 28.05.2020 № 31, от 03.06.2020 № 34, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24, методические рекомендации "МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, методические рекомендации "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, письмо Минпросвещения России от 15.04.2020 № 05-409, письмо Минпромторга России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15, письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020, от 08.05.2020 № 24-00-08/02-6146-2020, от 11.05.2020 № 24-00-04/02-6195-2020, от 26.05.2020 № 24-00-17/02-6973-2020, от 28.05.2020 № 24-00-17/02-7106-2020, от 01.06.2020 № 24-00-17/01-5492-2020, от 02.06.2020 № 24-00-05/02-7418-2020, от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, решение Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, от 03.06.2020 № 12, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, от 07.05.2020 № 22, от 08.05.2020 № 23, от 14.05.2020 № 25, от 20.05.2020 № 26, от 26.05.2020 № 29, от 28.05.2020 № 31, от 03.06.2020 № 34, постановляю:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Временно приостановить с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего указа:

1) проведение на территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.";

абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Приостановить с 6 апреля по 14 июня 2020 года включительно (с учетом особенностей, установленных пунктом 1.3 настоящего указа) посещение обучающимися образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, и обеспечить реализацию указанных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.";

дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Установить, что образовательные организации, осуществляющие реализацию основных профессиональных образовательных программ, дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной подготовки, программ переподготовки, программ повышения квалификации водителей транспортных средств, осуществляют проведение занятий по вождению транспортных средств в форме практического обучения при условии выполнения образовательными организациями и обучающимися превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утвержденных Правительством Красноярского края, а также при соблюдении следующих требований:

обязательная предварительная дистанционная запись;

использование работниками образовательных организаций и обучающимися средств индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия);

отсутствие у работников образовательных организаций и обучающихся признаков инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель);

проведение практических занятий по вождению учебного автомобиля при условии нахождения в салоне автомобиля одного обучающегося и одного инструктора;

осуществление влажной уборки салона учебного автомобиля после каждой поездки с обучающимся с обязательным использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приостановить с 28 марта по 14 июня 2020 года включительно с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего указа:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

2) работу торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением:

а) объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов, ветеринарных клиник (лечебниц), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ), зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), похоронные принадлежности, табачная продукция, автозапчасти), продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Реализация указанных в настоящем подпункте непродовольственных товаров первой необходимости осуществляется исключительно в объектах розничной торговли, специализирующихся на их продаже. Организации, реализующие непродовольственные товары, указанные в настоящем подпункте, обязаны соблюдать требования по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных приложением № 3 к настоящему указу;

б) объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары (за исключением непродовольственных товаров, указанных в подпункте "а" настоящего подпункта), при условии соблюдения совокупности следующих требований:

площадь открываемых объектов торговли непродовольственными товарами (до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли) и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м);

обязательное соблюдение требований по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных приложением № 3 к настоящему указу;

3) работу салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением оказания услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;

4) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания и организаций культурно-досугового типа;

5) работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков);

6) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.";

пункт 2.1 дополнить подпунктами 37.1, 37.2 следующего содержания:

"37.1) организациями, осуществляющими туроператорскую деятельность, турагентскую деятельность или являющимися туристскими информационными центрами (без очного присутствия в указанных организациях заказчиков туристского продукта, туристов, посетителей);

37.2) организациями, осуществляющими деятельность рекламную;";

в пункте 2.8 слово "приложением" заменить словами "приложением № 1";

дополнить пунктами 2.10, 2.11 следующего содержания:

"2.10. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего указа, при условии соблюдения требований по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусмотренных приложением № 2 к настоящему указу, не распространяются на:

проведение на территории Красноярского края тренировочных мероприятий спортсменов профессиональных спортивных клубов, членов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд Красноярского края и кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, спортивные сборные команды Красноярского края на открытых спортивных сооружениях;

посещение спортсменами, тренерами, учеными и иными специалистами в области физической культуры и спорта Российской Федерации открытых спортивных сооружений (помещений в них) при проведении тренировочных мероприятий, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

2.11. Установить, что ограничительные меры в виде приостановления деятельности не распространяются на работодателей и их работников, являющихся:

1) организациями, предоставляющими услуги по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий, при условии обязательного соблюдения ими требований по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных приложением № 4 к настоящему указу;

2) ателье, при условии обязательного соблюдения ими требований по организации работы ателье с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных приложением № 5 к настоящему указу;

3) организациями, осуществляющими работы (предоставляющими услуги) по техническому обслуживанию автомобилей, при условии обязательного соблюдения ими требований по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных приложением № 6 к настоящему указу.";

в абзаце первом пункта 3.2 слова "в аэропорты городов Красноярска (международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского), Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева)" заменить словами "в аэропорт Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева)";

дополнить приложениями № 2-6 согласно приложениям № 1-5 к настоящему указу.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







