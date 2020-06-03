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3 июня 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 3 июня 2020 года № 362 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко


Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 июня 2020 года № 362

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:

"1.10. Единовременной денежной выплаты в размере 2000 рублей лицам, проживающим на территории Ленинградской области, получающим федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.10 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании информации государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о получателях федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" в рамках заключенного соглашения об информационном взаимодействии и носит беззаявительный характер.".



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