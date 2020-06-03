Лукашенко рассказали о военных разработках

О состоянии дел на предприятиях военно-промышленного комплекса и о его перспективных направлениях развития доложил Александру Лукашенко 3 июня председатель Госкомвоенпрома Беларуси Роман Головченко, передает пресс-служба главы государства.

В ходе доклада верховному главнокомандующему, уточняет источник в администрации президента, рассматривались актуальные вопросы в сфере военных разработок, в частности в сфере ракетостроения.

Как уже информировал "СОЮЗ", 22 мая состоялась рабочая поездка Лукашенко в Мачулищи, где он знакомился с перспективными образцами ракетных комплексов и роботизированной техникой.

Здесь, почти в двадцати километрах от белорусской столицы, президенту доложили о разработках, которые лежат в сфере модернизации уже имеющегося вооружения, а также о разработках и производстве отечественных конкурентоспособных инновационных образцов. По заказу российской стороны, в частности, разработана и изготавливается техника из состава подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион". По утверждению экспертов, новые образцы вооружения могут существенно нарастить экспортный потенциал белорусского ВПК.

Кстати, именно в ходе майской встречи президенту сообщили, что республике освоена сборка китайских ракет, идет разработка и собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. Правда, пока сроки по созданию этих ракет не выдерживаются. "Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран", - заявил тогда белорусский лидер.

Во время сегодняшнего оклада руководитель Госкомвоенпрома подробно проинформировал главу государства по ранее затронутым темам, сообщают новостные источники.