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Рубрика: Происшествия

Минюст: Cпор по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд может занять много лет

Текст: Владислав Куликов

Заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин заявил в интервью РИА Новости, что тяжба по решению суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет.

Как уже писала "РГ", Россия обжаловала решения суда Апелляционного суда Гааги о выплате в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

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"У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств, - заявил Михаил Гальперин. - Что касается будущего решения - воздержусь от каких-либо прогнозов. Впереди нас ждет большая работа, которая возможно продлится несколько лет".

Как подчеркивают в Минюсте, Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы. Помимо прочего, по данным российских властей, есть свидетельства подкупа олигархами основного свидетеля по делу.

Михаил Гальперин также напомнил, что в январе было вынесено постановление ЕСПЧ по жалобе в связи с уголовным делом Ходорковского и Лебедева. "В решении Европейским судом были единогласно отвергнуты попытки обвинить Россию в политическом преследовании бывших бенефициаров нефтяной компании, - сказал зам министра юстиции. - Многолетние попытки истцов сформировать в международных судах статус политических узников снова оказались безуспешными. Кроме того, ЕСПЧ были отвергнуты утверждения заявителей о неоднократном осуждении за одно и то же преступление. Также отвергнуты обвинения в отношении российского суда о предвзятости и нарушении презумпции невиновности. При этом были зафиксированы некоторые процессуальные нарушения, которые не могут повлиять на общий исход дела. С учетом того, что в целом решение является благоприятным для российских интересов, было принято сознательное решение не обжаловать его в Большую Палату ЕСПЧ, оно вступило в силу".

Происшествия Правосудие Суд Дело ЮКОСа

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