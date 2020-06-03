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03.06.2020 11:17
Рубрика: Авто

Минтранс предложил перенести оснащение автобусов тахографами на год

Текст: Евгений Гайва
Срок обязательного оснащения тахографами микроавтобусов (категория М2) и больших автобусов (категория М3) могут перенести на 1 июля 2021 года. Проект постановления правительства разработал Минтранс. Документ размещен для общественного обсуждения.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Проект закрепляет необходимость оснащения тахографами транспортных средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. При этом данное требование "вступает в силу с 1 июля 2021 г.", - говорится в документе.

Фото: скриншот с youtube.com
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По проекту, вступить в силу постановление должно с 1 января 2021 года.

Согласно постановлению правительства от 30.03.2019 N 382, автобусы должны быть оснащены тахографами с 1 июля 2020 года.

Тахографы применяются для контроля режима труда и отдыха водителей автобусов в целях безопасности. Представители транспортных организаций заявляли, что оснащение автобусов тахографами потребует значительных средств, которые будет сложно найти в ситуации снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.