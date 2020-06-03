Минтранс предложил перенести оснащение автобусов тахографами на год

Проект закрепляет необходимость оснащения тахографами транспортных средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. При этом данное требование "вступает в силу с 1 июля 2021 г.", - говорится в документе.

По проекту, вступить в силу постановление должно с 1 января 2021 года.

Согласно постановлению правительства от 30.03.2019 N 382, автобусы должны быть оснащены тахографами с 1 июля 2020 года.

Тахографы применяются для контроля режима труда и отдыха водителей автобусов в целях безопасности. Представители транспортных организаций заявляли, что оснащение автобусов тахографами потребует значительных средств, которые будет сложно найти в ситуации снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.