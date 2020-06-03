Минздрав с оговорками оставил спорный препарат в рекомендациях по COVID-19

"На сегодня следует отметить, что значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID 19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма", - говорится в документе. Далее уточняется: перед назначением противомалярийных лекарств и во время их приема следует контролировать работу сердца с помощью ЭКГ, поскольку такие препараты обладают кардиотоксичностью, и их прием может сопровождаться тяжелыми нарушениями сердечного ритма.

По сообщению ВОЗ, недавно было принято решение временно приостановить проводимые многими странами клинические исследования "гидроксихлорохина" в качестве лекарства от COVID-19. В ВОЗ заявили, что испытания могут возобновиться только если будут получены убедительные данные о том что польза от применения лекарства превышает риск возможных негативных последствий.

Тем не менее, в некоторых национальных рекомендациях, например, в Бразилии, препарат остается разрешенным к применению.

В рекомендациях российского Министерства здравоохранения его тоже оставили, но уточнили дозировку при использовании, и объяснили, что необходимо делать в случае возникновения осложнений. Пациентам, не включенным в группы повышенного риска кардиотоксичности, проводится клинический мониторинг, а при появлении жалоб назначается ЭКГ. Кроме того, "гидроксихлорохин" оставлен в рекомендациях и в качестве профилактического средства. В частности, в столичных COVID-центрах его предлагали применять персоналу, контактирующему с зараженными коронавирусом.

Что касается "фавипиравира" - это первый созданный и зарегистрированный в России препарат прямого противовирусного действия против нового коронавируса. Поставки в лечебные учреждения лекарства, как обещает компания-производитель, начнутся 11 июня.