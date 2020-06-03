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03.06.2020 08:13
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Santa Fe переплюнул даже огромные "ноздри" BMW 4 Series

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

После бесконечного числа шпионских фото и видео, предположений и догадок, рендеров Hyundai наконец-то опубликовала первую официальную информацию о новой генерации Santa Fe, который доберётся до европейских дилеров уже этой осенью.

Фото: iStock
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Hyundai Santa Fe, как заявляют в компании, первый автомобиль марки в Европе и мире, который создан "на новой платформе третьего поколения", позволившую внедрить новые опции, силовые агрегаты, улучшить управляемость и безопасность.

В Hyundai уверены, что дизайн внешности нового Santa Fe олицетворяет мощь и изысканность. Уникальной особенностью фронтальной части является широкая решётка радиатора, в которую вписаны блоки фар, рассечённые линией T-образных дневных ходовых огней.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

После рассмотрения "передка" задняя часть автомобиля не выглядит необычной: вытянутые в горизонтальной плоскости фонари призваны подчеркнуть ширину Santa Fe, а пластика бампера - создать ощущение безмятежности и уверенности.

Фото: Пресс-служба Datsun.
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Стоит отметить, что впервые для кроссовера Hyundai накладки можно заказать не из чёрного матового пластика, а в цвет кузова.

В салоне, по сравнению с прошлой генерацией модели, больше пространства и комфорта.

"Каждый элемент, каждая деталь отделаны материалами высочайшего уровня", - заявляют в компании.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Автомобиль будет доступен с цифровой панелью приборов диагональю 12.3 дюйма и мультимедийной системой с тачскрином 10.25 дюйма.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Из особенностей также можно отметить центральную консоль с архаично большим количеством физических кнопок и отсутствие рычага трансмиссии (переключение осуществляется при помощи клавиш, а выбор режима движения - поворотным селектором).

"После успеха Kona Electric и Kona Hybrid мы не могли не сделать Santa Fe гибридным - он получит новую силовую установку Smartstream", - говорят в компании, обещая раскрыть все подробности о силовых агрегатах в ближайшее время.

В продаже новый Hyundai Santa Fe появится в сентябре 2020 года.

#Hyundai