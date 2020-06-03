Пентагон перебросил к Вашингтону 1600 военных

Минобороны США перебросило к американской столице, где введен комендантский час из-за беспорядков, спровоцированных резонансным убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, военное подкрепление. Это полторы с лишним тысячи человек.

Как передает Reuters, речь идет о боеспособном контингенте, который включает 'военную полицию и инженерные подразделения, а также батальон пехоты'.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Рат Хоффман уточнил, что боевые единицы находятся в состоянии повышенной готовности, однако пока не присоединились к операции гражданских сил по наведению порядка. Войска дислоцированы не непосредственно в Вашингтоне, но в казармах столичного национального округа. По последним данным, протесты против полицейского произвола, сопровождающиеся грабежами и погромами, охватили уже более половины штатов, или около 70 американских городов.