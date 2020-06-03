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03.06.2020 11:06
Рубрика: Легковые авто

Первый тизер: новый Volkswagen Arteon выйдет в кузове универсал

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen анонсировал скорую премьеру новой генерации четырёхдверного купе Arteon тизером, на котором нас ждал сюрприз: вместе с купе-седаном дебютирует модель в кузове универсал, а точнее - Shooting Brake.

В компании сообщили, что автомобили получили кардинально пересмотренный интерьер, который будет на 100% соответствовать харизме этих моделей. Для Arteon заявлены последняя версия информационно-развлекательного комплекса и новый помощник Travel Assist - адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч.

Фото: Пресс-служба Ford.
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О линейке силовых агрегатов информации не предоставили, отметив лишь их высокую эффективность и малый расход топлива. Последний тезис наталкивает на мысль о mild-hybrid версиях.

Актуальный купе-седан предложен с бензиновым 2.0 TSI мощностью 190 и 272 л.с. и 2-литровыми дизелями мощностью 150, 190 и 240 л.с. Для модели доступна система полного привода 4Motion.

Мировая премьера Volkswagen Arteon состоится в июне. В России модель не представлена, в Европе прайс на автомобиль начинается от 41 960 евро.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen