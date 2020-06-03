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03.06.2020 14:10
Рубрика: Власть

Песков: Россия не будет инициатором применения ядерного оружия

Текст: Кира Латухина
Первой задействовать ядерное оружие Россия не будет. В Кремле прокомментировали по просьбе журналистов опубликованную вчера стратегию ядерного сдерживания.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

"Существует четкая формулировка, которая описывает причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. Все четко прописано в документе", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas/ABACA / POOL
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На вопрос о том, почему прежний вариант стратегии ранее не обнародовали, представитель Кремля пояснил, что элементы стратегии публиковались неоднократно, кроме того, звучали заявления и на экспертном, и на высшем уровне.

Теперь же можно видеть целостный документ, где совершенно четко указано, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. "При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором", - уточнил Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Ядерная безопасность

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