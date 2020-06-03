Песков: Россия не будет инициатором применения ядерного оружия

"Существует четкая формулировка, которая описывает причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. Все четко прописано в документе", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, почему прежний вариант стратегии ранее не обнародовали, представитель Кремля пояснил, что элементы стратегии публиковались неоднократно, кроме того, звучали заявления и на экспертном, и на высшем уровне.

Теперь же можно видеть целостный документ, где совершенно четко указано, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. "При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором", - уточнил Песков.